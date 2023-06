Újabb rekordlétszámot hoz az idei vakáció a táborozók számában, 230 ezer csemete nyaral táborokban a nyár folyamán. Legtöbben közülük sport- és angoltáborban vesznek részt, míg a harmadik legnépszerűbb témát a katonai és honvédelmi táborok adják – tájékoztatta a Haont Tóth Béla, a Táborfigyelő portál vezetője. Hozzátette, a gyerekek valamivel több mint fele napközis táborban vakációzik, míg szüleik közül egyre többen fizetik a gyerekek üdültetését Szép-kártyával.

– Ahogyan korábban is említettem, Hajdú-Bihar vármegyében nagyon népszerűek voltak a természetvédelmi, természetközeli, valamint a lovastáborok, ahogy a sport- és a művészeti lehetőségek is. A népszerű táborok idén is újraindulnak, valamint az idegen nyelvi, elsősorban angoltáborokkal bővült a paletta – fűzte hozzá. Hangsúlyozta, vármegyénk a hatodik legnépszerűbb célterület a táborozás tekintetében. Továbbá minimálisan több az ottalvós jelentkezés a vármegyében (48 százalék), mint az országos átlag (47 százalék).

Sokan az utolsó pillanatokban eszmélnek

Az utolsó nagy rohamra készülhetnek szülők és gyermekeik, a táboroztatókról nem is beszélve, ugyanis két hét múlva megkezdődik a nyári szünet.

Még ilyenkor is nagyon jelentős a táborfoglalások száma, ugyanis sokan az utolsó pillanatokban eszmélnek, hogy egy-egy hétre még kellene élménydús felügyeletet intézni a csemetéknek, azaz tábort foglalni. A kínálat nagyon széles, több mint ezer táborturnus foglalható még, bár a legtöbb táborban már nagyon kevés hely van. Érdemes mielőbb foglalni, hogy nehogy kicsússzanak a szülők az időből

– mondta el Tóth Béla.

Hozzátette, a koronavírus által érintett két évet leszámítva folyamatosan növekszik a vakáció folyamán legalább egy hetet táborozó gyerekek száma.

A tavalyi évi rekordszámot éppen meghaladva, 2023-ban 230 ezren üdülnek gyermektáborokban.

– A minőségi táborok kínálata országos lefedettségű, ami a családoknak nyújt könnyebbséget, ugyanis a környékükön vagy a szomszédos vármegyében biztosan tudnak megfelelő vakációs lehetőséget találni csemetéjüknek, nem kell túl sokat utazni. A legtöbb gyermek Pest, Veszprém és Somogy vármegyében táborozik, míg a napközis táborok fővárosa is Budapest, valamint a vármegyeszékhelyek – fogalmazott.

Átrendeződés tapasztalható a legnépszerűbb témákban

Tóth Béla hozzáfűzte, a tavalyi évhez hasonlóan a legtöbb gyermek sporttáborban vakációzik, viszont 2022-es ezüstérmes kalandtáborokat kevesebben választották, míg kifejezetten sokan tanulnak a nyár folyamán angolul. Előretört a katonai és honvédelmi táborok tematikája, idén a harmadik legnépszerűbb tábortémája lett. Érdekesség, hogy az idei évben meglepően sok meghökkentő, különleges vagy extrém tábor van a kínálatban. – Egyre több táborszervező nyitott a Szép-kártya elfogadására, már tíz táboroztatóból közel négy elfogadja ezt a béren kívüli juttatást is – tette hozzá.