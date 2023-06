Debrecenben több helyen, köztük a Liget téren konténerbe ültetett bambusz díszíti a köztereket, a szabad földben gyökerező példány viszont rendkívül szemtelenül terjed és irt ki minden körülötte fejlődő növényt – tudatta hétfőn a Haonnal Váradi Zoltán, a Természettár vezetője. A szakembert a Debrecenben Hallottam-csoport egyik posztja kapcsán kerestük fel, mivel a városban és környékén is találni csírázásnak indult bambuszokat. A közösségi oldalon egy férfi arra hívta fel a figyelmet, hogy már rügyezésnek indult növényeket talált a szemét között, és félő, hogy gyors terjedése miatt később a környezetben is kárt tehet. A szakember elmondta, hogy mivel ez a növény nem őshonos Magyarországon, nincs olyan élőlény, amelyik elfogyasztaná, emellett a madarak sem tudják hasznosítani a fészekrakás idején. Váradi Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy bambuszt ültetni csak edénybe vagy ásott kútba érdemes, ahonnan a gyökérzet nem terjed tovább, ha viszont elhatalmasodott a kertünkben, csak teljes talajforgatással lehet megszabadulni a makacs hajtásoktól.

– Amennyiben nem dísznövényként ültetett, hanem elhagyatott területen szabadon fejlődésnek indult növényt látunk, érdemes megkeresni a problémával a Debreceni Önkormányzat Zöldterületi Osztályát – tette hozzá.

SZD