Május 4-én ünnepeljük a Csillagok háborúja-világnapot, amely a May the force be with you - May the fourth be with you angol szójátékon alapul.

Debrecen alpolgármestere, Széles Diána idén is várta a fotókat és a rövid videókat Star Wars témában közösségi oldalán, a legtöbb lájkot gyűjtő alkotást pedig korábbi ígérete szerint publikálta is szerdán. Ez az alábbi fotó lett, amely lényegében egy reggelizős csapatkép: többek között az látható rajta, ahogy Darth Maul Erős Pistát kavargat, Yoda pedig kikerekedett szemekkel nézi, ahogy R2-D2 készül épp rávetni magát egy fél paradicsomra.

Jó étvágyat kívánunk mindenkinek!