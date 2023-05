Május 4-e a messzi-messzi galaxis különleges napja az egész világon a Star Wars rajongók számára a legendás „may the force be with you” mondat miatt.

Így különlegessé vált ez a nap Debrcen alpolgármesterének, Széles Diánának is, aki Facebook-oldalán tudatta, ez alkalomból minden évben küldenek neki a debreceni Star Wars rajongó videókat és fotókat.

Forrás: Széles Diána Facebook-oldala

– Ebben az évben is várom kommentben a fotókat és a rövid videókat Star Wars témában. Holnap az ünnepi napon publikálni fogom a legtöbb lájkot szerző győztes tartalmat. Az erő legyen veletek! – üzente az alpolgármester a lelkes rajongóknak.