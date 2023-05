– Az interneten láttam meg egy Amerikában készült videót a grillezésről, amely teljesen magával ragadott. Olyan világot nyitott meg számomra, amelyről addig keveset tudtam. Akkor döntöttem el, hogy én ilyen ételeket szeretnék készíteni. Abban az időben még országosan is kevés lehetőség volt arra, hogy ezt megtanuljam, végül mégis sikerült. Aztán szépen lassan, a vendéglátást háttérbe szorítva, ez a tevékenység lett az elsődleges munka az életemben – idézte fel a kezdeteket Szilágyi Zoltán, aki öt évvel ezelőtt egy neves országos versenyen a harmadik helyen végzett. – Ez hatalmas lökést adott számomra. Nyertem egy grillritkaságot is, amire azért vagyok büszke, mert ebből nincs tíznél több darab az egész világon – mesélte a séf, aki a megmérettetés után kezdett el még többet sütögetni.

Szilágyi Zoltán grillséfnél jártunk

Forrás: Kiss Annamarie

Az online világban teret adhatott a kreativitásának

Az elkészült ételeket lefotózta, majd feltöltötte a közösségi oldalak grillezéssel foglalkozó csoportjaiba. – Volt egy kép, amire reggelre nyolcszáz lájkot kaptam. Ezen nagyon meglepődtem, de hihetetlenül örültem neki. Aztán három-négy éve vettem észre, hogy egyre többen köszönnek rám az utcán. Nemcsak itt, Debrecenben, hanem Szegeden, Székesfehérváron, vagy Budapesten is. Eközben elkezdtem egyre több versenyre járni. A hazaiak mellett több világversenyen is megmérettetem magam, mostanában egyre többször hívnak már zsűrizni is. A pozitív visszaigazolás és az elismerés hajt előre. Nem az a célom, hogy minden háztartásban legyen barbecuesütő, viszont jó lenne, ha az emberek máshogy állnának hozzá ahhoz, hogy a kertben is készülhetnek finom fogások.

Nem kell a legprofibb konyhával rendelkezni, elég egy kis faszén és egy grillsütő

– fejtette ki. Zoltán úgy fogalmazott, nem bánta meg, hogy ezt az utat választotta. - Persze, mint minden más szakmának, ennek is vannak nehézségei. Például egy rántott húsnál, ha kiderül, hogy elrontottunk valamit, akkor mindössze öt-tíz percünk ment rá a sütésre, egy barbecueételnél ez akár nyolc óra is lehet – tette hozzá.

A tépett hús 12 órát töltött a barbecuesütőben, mielőtt a macaronba került. Mellé mustárt, uborkalekvárt és „parfümös” szószt szervírozott. A köret pedig levendulás-juharszirupos paradicsomsaláta volt cheddar sajttal nyakon öntve

Grill vagy barbecue?

- A grillezés általában az apukák hétvégi, sörözés melletti hobbija, amikor egy óra alatt mindennek el kell készülnie. A barbecue ennél hosszadalmasabb folyamat. Előfordul, hogy tizenkét vagy akár huszonnégy órán keresztül készül az étel. A barbecue során nagyon sok fűszerrel tapasztjuk körbe a húst, amely a sütés végére egységes kéreggé alakul. Emiatt a fűszeres csomagolás miatt nem is kell a húst fóliába csomagolnunk – avat be a két technika közötti különbségbe Szilágyi Zoltán. Elárulta, hogy füstölőfákat is használ, ezek általában gyümölcsfák, amelyek egyedülálló ízt adnak az alapanyagoknak.

A hikorifa az egyik legkülönlegesebb, amely Amerikában a baseballütők alapanyaga. Ha ebből egy kicsit dobunk a faszénre, akkor a húsnak baconös íze lesz végül, ezért a fűszerezésénél nincs is szükségünk másra, csak sóra és borsra.

Elmondása szerint a grill sokáig arról szólt, hogy egy ember állt órákig a sütő mellett, amíg a többiek szórakoztak. Most már elérhetőek a piacon olyan közösségi grillsütők is, amelyeket letehetünk egy asztalra, és mindenki a saját nyársára húzza fel a kívánt alapanyagokat. A sütőt körbeülve pedig úgy lehet beszélgetni, mint egy szalonnasütésen. Így nem szükséges a házigazdának egy fél délután a napon aszalódnia, távol a többiektől. - Az a lényeg, hogy mindenki találja meg a számára legmegfelelőbb készüléket. Szánjunk rá időt, és keresgéljünk, ne feltétlenül azt vásároljuk meg, amely elsőként szembejön velünk – mondta.

Haladni kell a korral

- Mindig vannak divatciklusok. Nem olyan régen volt egy hamburgerreneszánsz, amelyet sokan meglovagoltak, és elkezdtek kézműves hamburgereket készíteni. Manapság a fiatalok szívesebben ülnek be egy cukrászdába megenni egy macaront, mint egy rigójancsit, és ez szerintem így van jól. Azt látom, hogy nagyon sok vendéglátóegység nem követi le az aktuális trendeket. A legfelkapottabb divathullám most a barbecue, amely a tengerentúlról ért el hozzánk, és így mindenkinek lehetősége van arra, hogy az otthonában is kipróbálhassa – vélekedett Szilágyi Zoltán.

– Azt vallom, hogy minden alapanyagnak van egy második útja, ezért érdemes többféleképpen megközelíteni őket. A hagymát is el lehet készíteni többféleképpen, például lekvárként, de a meggynek is változik az íze a hőmérséklettől függően. Nem kell, hogy minden grillezve legyen a tányérunkon, jelenjenek meg másféle ízek is a füstösökön kívül. Kísérletezzünk! Feldobhatjuk a menüt például lime-os uborkasalátával – zárta szavait a grillséf.

Panyiczki-Berényi Viktória