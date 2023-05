A legújabb Anyacsavar-adásban kivételesen nem a két nagyszájú édesanya beszélget egymással, hanem Pálfi-Tóth Zoé invitált interjúra egy hármas ikres anyukát. Képíró-Póser Bernadett 10 évvel ezelőtt adott életet Milánnak, Beninek és Hangának. Bettiék – mivel a családban vannak ikrek – számítottak rá, hogy náluk is előfordulhat, az azonban meg sem fordult a fejében, hogy hármas ikrekkel lesz várandós. Betti mesélt arról, miként fogadták a hírt, hogyan alakult a terhessége, milyen volt a koraszülött osztályon töltött idő, de megosztotta azt is, hogyan teltek a mindennapok. Elmondja, mit szeret a legjobban az ikres létben, és az is kiderül, mit tanácsol azoknak, akik épp most fognak az ikres családok táborába lépni.

