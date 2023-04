Kitárta kapuit az állatpark is. Ottjártunkkor egy nagyobb csoportosulásra lettünk figyelmesek az egyik hodály mellett. Mint kiderült: épp az egyik rackának igazították nyárira a szőrmebundáját. Gyerekek és felnőttek nézték érdeklődve a történéseket, míg a szakember rutinos mozdulattal választotta el a rackaszőrt a rackától. Az idilli, pusztai jelenetet követően meg is szólítottunk egy öttagú családot. Mizser Miklós gyerekeivel és unokáival Miskolc mellől érkezett és először járt a kihajtási ünnepségen, amelynek pont ezt a rendkívüli változatát fogták ki, de így is nagyon jól érezték magukat. – Régen terveztük már ezt a programot, tavaly az eső húzta keresztül a számításainkat. Még megnézzük a Madárkórházat, majd ellátogatunk hazafelé a Tisza-tóra – mondta érdeklődésünkre, majd hozzátette: az év más szakaiban is járnak Hajdú-Bihar megyébe kirándulni, minden alkalommal elvarázsolja őket.

Ezután átnyargaltunk a Mátai Ménesbe, ahol kézműves sorok között nézelődő tömegben elő-elő bukkant egy-egy csikós vagy egy díszes cifraszűrbe öltözött pásztor. A látogatók morajlása mellett pedig karikások csattogása és hajdúsági népzene szólt. – Elsőként vagyunk itt, Békés vármegyéből érkeztünk. Eddig nagyon tetszik a rendezvény, jól érezzük magunkat – értékelt Rohoska Attila, aki feleségével és kislányukkal látogatott ki a rendezvényre. Utóbbi megsúgta, szereti a lovakat és nagyon örül, hogy sok szép példányt láthatott belőlük.

S bár a kihajtás elmaradt, a programkínálat is sem volt szerény, ugyanis a vadasparkban látványetetéssel egybekötött szakvezetést tartottak a farkas és az aranysakál kifutójához; vadlovakkal és őstulokkal ismerkedhettek meg a látogatók. Új attrakcióként pedig vízitúra és tanösvény fogadta a puszta szerelmeseit.

