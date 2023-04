Ahogy arról szombaton már beszámoltunk, hivatalosan is elkezdődött a strandszezon a hajdúszoboszlói fürdőben, reggel 9 óra után pedig már meg is érkezett az első vendég. Azonban nem csak a medencék várták a kikapcsolódni vágyókat, hiszen a délután és az este folyamán koncertekkel és különböző előadásokkal várták a vendégeket. Fellépett Paulina, a Bon-Bon, a Piruett Tánc Stúdió, Dér Heni, és Dancs Annamari is.