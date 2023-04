Még nincs ugyan igazán strandidő, de aki unja a fedett termálvizeket és a vízről visszaverődő, erőlködő napsugarak vakítására vágyik, már most lubickolhat. Április 29-én 9 óra után néhány perccel érkezett meg az első vendég a hajdúszoboszlói fürdőbe. Nem mindennapi fogadtatást kapott, hisz ilyen csak egyszer van egy évben: a fürdő vezérkara állt sorfalat a bejáratnál, az érkezőt pedig Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója és Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte.

Czegle-Pinczés Enikő, Asztalos Viktor és Czeglédi Gyula

Forrás: Tóth Imre

Asztalos Viktor volt az idei első betérő, akivel sebtében váltottunk néhány szót. Rövidke beszélgetésünkből kiderült, 8 éve lakik Szoboszlón, nagyon szereti a fürdőt, télen-nyáron kijár ide, ahogy csak ideje engedi.

Mi is engedtük őt útjára, s magunk is végigsétáltunk a fürdőn, ahová április 29-én és május elsején ingyen léphetnek be a helyi lakosok. Szombat reggel még elvétve találkozhattunk fürdőzőkkel, de ahogy telt a délelőtt, egyre többen merültek el a gyógyvízben. S ahogy azt megszokhattuk a fürdővárosban, már most is nagyon sok külföldi szót hallhattunk.

Bár májusban és június első heteiben csökkentett kapacitással működik a strand, de már ezen a hétvégén az elöl található 1-es, 2-es medencék, az első gyerekmedence, a hullám- és a pezsgőmedence üzemel, később pedig fokozatosan nyitják meg a többi részt is.

Czegle-Pinczés Enikőt arról kérdeztük, mit várnak az idei szezontól. Szavai szerint soha nem volt még olyan nehéz tervezni, mint most.

Ha megnézzük a geopolitikai, gazdasági folyamatokat, akkor egyenként is olyan hatásaik vannak, hogy nehéz megállapítani, ezek a turizmusra miként hatnak majd. Próbálunk óvatosan optimisták lenni, az üzleti tervünkben az jelöltük meg, hogy a tavaly év forgalmának 90 százalékát hozzuk 2023-ban, de reménykedek benne, hogy a 2022-es forgalmat idén is elérjük

– mondta. Ez nem kis cél, úgy, hogy az előző esztendőben minden idők legjobb árbevételét érte el a Hungarospa, 6 és fél milliárd forintot, több mint másfél millió vendégük volt és több mint 2,2 millió szolgáltatást értékesítettek.