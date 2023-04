A 10-12 táncos nem messzire utazott szekérrel az első állomására, de még így is nagy feltűnést keltettek, főleg a gyerekek körében, akik szaladtak a kapukhoz, hogy megcsodálják a piros-fehér-zöld színekkel és zászlóval díszített fogatot, melyről hangos muzsika, énekszó hallatszott már messziről. Mint utólag kiderült, nagy meglepetés volt a lánynak a fiúk érkezése. Anna még fáradt szemekkel, és kissé gonosz tekintettel fogadta, majd kísérte hátra a kertbe a fiúkat, akik jó vendég létükre a kertben talált kútból merítettek vizet a locsolókannákba, de valakinek a diszperzites vödör is kiválóan megfelelt az alkalomra. Majd félkörbe álltak, és a legcsinosabb, díszmagyarba öltözött ifjú szavalta el a versikét, mellyel készültek az ünnepre. Anna pedig egy nagy levegőt vett és már érkezett is a nyakába a jéghideg víz. Mint megtudtuk, a táncos nem számított a fiúkra, olyannyira sem, hogy a család többi tagja még aludt a házban. Ők megúszták.

A fiúk egy gyors utántöltés után szekérre pattantak, és meneteltek a következő szerencséshez, de még kiáltottak a szekérről Annának: reméljük nincs harag!

A többi DNE-s lány sem maradt ki a locsolásból, ugyanis a többségük a délutánra a székházban szervezett Locsoló bálon merítkezett egy vödör vízben. ND