Szerencsére nem sérült meg senki, és több milliós anyagi kár sem keletkezett, amikor Debrecen több pontján is egymásra talált ez a Hyundai és BMW. Egy raliautó és egy versenypályára tervezett sportautó alapesetben nem túl sanszos, hogy közúton ütközik össze, viszont ha játékmodellekről van szó, bármi megtörténhet.

A most következő kvízben tíz baleseti helyszínt kell jól beazonosítanod, a válaszadásra most is három-három opciót kínáltunk fel. Vannak köztük potyák, de néhány feladványnál nagyon kell majd a jó helyismeret.