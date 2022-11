Egy ünnepélyes gála keretein belül jelentették be idén azokat az éttermeket, amelyek bekerülnek a Michelin Guide 2022-es kiadásába. Az eredményhirdetést az egyik legnagyobb videómegosztón is követhették az érdeklődők. Az est házigazdái Rátonyi Krisztina és Szujó Zoltán voltak.

Az már a műsor elején kiderült, hogy az idei kalauzba biztosan bekerült a debreceni IKON étterem is. Mint elhangzott, a díjazottak egy kis plakettet is kapnak, amellyel hirdethetik, hogy egy igazán elismert társaság tagjai lettek.

A több mint százéves francia étteremkalauz ismeretlen kilétű inspektorai a kiadvány fennállása óta több mint 40 országban, mintegy 30 ezer létesítményt értékeltek. A mai napig a Michelin Guide számít a legrangosabb gasztronómiai kalauznak, amiben szerepelni mérhető turisztikai hatással is bír.

A kalauzba bekerülő éttermek ötféle minősítést kaphatnak. A tányér jelöléssel ellátott hely az „ajánlott” kategóriába kerül, míg a Bib Gourmant elismerés az ár-érték alapján rangsorolja a kalauzba beválogatott éttermeket. Az egycsillagos a „kellemes úti kitérőnek” számító és kiváló fogásokkal büszkélkedő hely, a kétcsillagosok már hosszabb kitérőt is megérnek, a háromcsillagos étterem pedig akár egy külön utazást is megér a szakmai csúcskalauz összeállítói szerint - számolt be róla a vg.hu.