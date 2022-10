Október 25-én, kedden Magyarországról egy ritka látványt, részleges napfogyatkozásként csodálhatunk meg. A Hold földkörüli keringése során időnként olyan helyzetbe kerül, hogy eltakarhatja a napkorongot, amikor éppen újhold fázisba lép, ezt láthatjuk hazánkból. Itthonról a jelenség maximumakor a Hold a napkorongnak csak a 32 százalékát takarja majd el. Ez a takarás szabad szemmel nem látható „halványodást” okoz a nappali fényben, vagyis aki nem tudja, hogy éppen részleges napfogyatkozás zajlik, az nem vesz észre semmit a jelenségből. A részleges napfogyatkozás Debrecen környékén 11 óra 19 perckor kezdődik és 13 óra 38 perckor fejeződik majd be.

Megvakulhatunk

A maximális takarási pillanat fél egykor következik be, tehát leginkább ekkor érdemes megnézni a jelenséget. Az érdeklődők figyelmét felhívják arra, hogy mind a teljes, de még a részleges napfogyatkozásokat is kizárólag speciális napszűrővel nézzék meg, mert ennek hiánya akár azonnali vakságot is okozhat a felelőtlen észlelő számára – tájékoztatott Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő, újságíró, a debreceni Magnitúdó Csillagászati Egyesület sajtófelelőse.