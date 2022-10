A konferencián az EOSC szolgáltatásaival kapcsolatos kutatói tapasztalatokat is megosztották egymással a résztvevők.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott szakmai esemény központi eleme az NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) uniós projekt volt, amely a kutatói gyakorlatok és a nemzetközi tudományos együttműködések kapcsán végez felméréseket. A konferencián a hazai és külföldi kutatók tapasztalatokat cserélhettek azokról az erőforrásokról, amelyekhez tudományos tevékenységük támogatása érdekében a program révén juthattak hozzá.

Az uniós projektben résztvevő Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) elsősorban azokat az infrastrukturális fejlesztéseket, applikációkat mutatta be, melyek a nyílt tudomány fejlődését segíthetik és amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kutatók egyszerűbben elérhessék és használhassák a meglévő tudományos eredményeket - írja az unideb.hu.

A konferencia tudományos szekciójában a résztvevők megismerkedhettek a különböző tudományterületek innovatív kutatásaival, valamint részletes információkat szerezhettek az NI4OS-Europe projekt megtalálhatóság, hozzáférhetőség, rendszerek közötti átjárhatóság és újrafelhasználhatóság elvén alapuló, adatkezelést támogató lehetőségeiről. Emellett bemutatták azt is, hogy a kutatók a pályázat során hogyan tudták használni tudományos munkájukban az elvégzett infrastrukturális fejlesztéseket.