A világutazó hajdúböszörményi Kapus János ugyan most nem a tengerentúlon hagyott nyomott maga után, mint arról már korábbi haonos cikkünkben beszámoltunk, hanem „csak” a szomszéd, csigaevő titulussal megbélyegzett franciákhoz látogatott pár napra. Születésnapi gyertyája elfújásakor nem kívánt egyebet, minthogy Mona Lisával készülhessen róla egy közös fotó, de mindenekelőtt a párizsi miliő és az ételek vonzották a romantikus fővárosba. Emellett természetesen a 319 méter magas Eiffel-torony sem maradhatott ki. – Amikor a monumentális építményhez értem, nem volt kérdés, hogy lifttel felmegyek a legtetejére, aztán megláttam a sort és a közel 40 eurós belépőárat, és nemet mondtam – vágott bele viccesen János a történetébe. Hozzátette, így a terv változott, de egy, a Szajnán szervezett éjszakai hajótúra során a Eiffel-torony látványa minden képzeletét felülmúlta. – A folyón tükröződő torony úgy csillogott, mintha megszórták volna csillámmal, s fényesen ragyogta be a párizsi éjszakát – áradozott a látványról a 29 éves János, aki hozzátette az energiaválság a tornyot sem „kímélte”, több mint egy órával korábban, már 23.45-kor lekapcsolják az Eiffel-torony díszkivilágítását. A kicsivel több mint egyórás hajókiránduláson a tragikus sorsú Notre-Dame-székesegyház is felbukkant, viszont elmondta, a magasra épített állványoktól alig volt kivehető az épület.

Találkozás a hőn áhított nővel

A párizsi üvegpiramis megtekintése is egy kihagyhatatlan pont volt a kirándulás megtervezésénél. – A Louvre-ban megszámlálhatatlan audiofülessel sétáló turista várakozott és ácsorgott hosszú perceket egy-egy kép előtt, de természetesen én sem voltam ez alól kivétel, viszont a hőn áhított nőt akartam minél hamarabb megpillantani. S ezután jött a csalódás, amikor megláttam az előttem kígyózó sort, majd mikor azt kivártam, öt méter távolságból lehetett megcsodálni Leonardo da Vinci Mona Lisa című műalkotását, ami azon távolságból nem volt nagyobb egy A/3-as papírlapnál – mesélte kissé csalódottan a férfi, majd hozzátette, nem kis idő végigsétálni a múzeumot, akár egy egész napot is elidőzhetünk az ókori szobrok, tárgyak, továbbá a neves festmények között.

Forrás: Kapus János-archív

Franciás különlegességek

A reneszánsz korabeli Mona Lisával meghiúsuló közelebbi találkozást kárpótolta a francia gasztronómia. Ugyan a csigát nem merte kipróbálni, de a gyorsétteremtől a friss pékárukon keresztül egészen a kifinomult vendéglőig igyekezett mindenhol valami ízleteset kóstolni.

Forrás: Kapus János-archív

– Kötelező volt enni az igazi töltetlen croissant-ból, ami nagyobb volt, mint az itthoni, ízre pedig kellemes, ropogós volt beleharapni, és a francia briós és bagett illatát is már messziről lehetett utcán sétálva érezni. Ettem kézműves ropogós csirke hamburgert, s volt szerencsém egy előkelő étteremben kóstolni fillet mignon-t gyümölcsraguban, előételnek friss zöldségekből összerakott salátát, majd a franciák mesterien elkészített krémesét – emelte ki János, aki a közlekedéssel kapcsolatban viszont nem fogalmazott ennyire finoman. Azt tanácsolta, hogy aki Párizsba utazik, az használja a tömegközlekedést, mert gyorsabb, és annak segítségével rugalmasan el lehet jutni a város bármely pontjára. Aki autóval közlekedne, és a Párizsban divatos Ubert választja, akár 50-60 eurót is kifizethet a sofőrnek egy útért. Majd úgy fogalmazott, a francia emberek igazán türelmesek, kedvesek és nagyon vendégszeretőek, viszont a saját anyanyelvük mindennél fontosabb a számukra. Angolul nem szívesen szólalnak meg, sőt, többnyire nem is beszélnek más nyelvet.

ND