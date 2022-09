- Nagyon szeretek Debrecenbe jönni, mindig pozitív visszajelzéseket kapok a helyi közönségtől. Minden évben várom a Debreceni Egyetem nagyszabású show-ját, a yoUDay-t, most is óriási élmény volt a fiataloknak egy ilyen hatalmas színpadon énekelni. Az idei alkalom is emlékezetes marad számomra, hihetetlen jó érzés volt látni azt a szeretetet, amit kaptam a dalaimat hallgató egyetemistáktól – nyilatkozta a stadionshow kapcsán Radics Gigi.

Nemcsak rá, de Sári Évire is óriási hatást gyakorolt a yoUDay, ahol már negyedik alkalommal lépett fel a debreceni születésű énekesnő. Azt mondja: ezt az élményt nem lehet megunni.

- Minden énekes életében nagy jelentősége van annak, ha ilyen sok ember előtt szerepelhet. Plusz töltettel bír, ha Debrecenben énekelhetek, pláne ekkora színpadon, ilyen hangosítással és ilyen zenekarral.

Rengeteg egyetemi bulin léptem már fel, amik között voltak kiemelkedő rendezvények, de a yoUDay tényleg egyedülálló. Olyan minőségű az egész produkció, amiből kevés van az országban.

Elképesztő teljesítmény ilyen színvonalon ennyi embert egyszerre mozgatni a színpadon – emelte ki a hirek.unideb.hu-nak az énekesnő.