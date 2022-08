Kísérletező jazzisták és tapasztalt, ismert jazzmesterek: 40 formáció érkezik augusztus 4. és 7. között a Nagyerdőre. Az idei év mottója az „Ez ütős lesz!”, mely egyszerre utal arra a nagyszerű zenei felhozatalra, és egyszerre jelenik meg benne az idei év irányvonalára, az ütőhangszerek világára. Négy dobos felel a tematikáért: Szumper Ádám Ákos a Fusion Artist in Residence Jr., Richter Ambrus a klasszikus Artist in Residence Jr., Szendőfi Péter a Fusion és Baló István a klasszikus jazzt képviseli a fesztiválon Artist in Residence-ként.

A debreceni születésű Kalmár Zoltánt a kezdetektől a swing dobolás vonzotta, főleg az Oscar Peterson Trio dobosa, Ed Thigpen volt rá nagy hatással. 2015-ben alapította kvartettjét, amely a mainstream jazz stílusába sorolható hard bop-ot játszik. Ezt az irányzatot olyan legendás előadók képviselték korábban, mint Wayne Shorter, Joe Henderson vagy John Coltrane. A Kalmár Zoltán Quartet csütörtökön 19 órakor koncertezik a Békás-tó mellett.

A szombat este színpadra álló Nigun Band új repertoárja nagyrészt a zenekarvezető Párniczky András kompozícióiból áll, mégis mélyen átjárja a kelet-európai zsidó népzene ismerete és szeretete.

Ez a mára letűnt misztikus hagyomány, ami ugyanakkor nagyon is emberi, hatalmas energiákkal szólal meg a modern jazz nyelvén koncertjeiken. Legutolsó, 2016-ban megjelent Live inem Sargfabrik című lemezanyagukkal a zenekar több országban vendégszerepelt Európában, valamint fellépett a tengerentúlon, New Yorkban és Washingtonban.

Vasárnap délután a Szabó – Gyányi Quintet zenészeeinek nevével a jazz, alternatív és indie zenei szcéna olyan meghatározó zenekaraiban is találkozhatunk, mint a Mörk, a Dresch Quartet, a Mordái vagy a Laiho. Zenéjük instrumentális jazz, mely letisztultabb, mégis dinamikus témáival magával ragadja az erőteljesebb műfajok kedvelőit is – olvasható a találkozó ajánlójában.

Idén hazánk mind a hat borrégiója és 22 borvidéke bemutatkozik a 65 borászaton keresztül, többek között a bükki, a soproni, a kunsági, az etyeki, a csopaki, a szekszárdi, a badacsonyi, a tokaji, a villányi és a mátrai pincészetek is górcső alá kerülhetnek.

A Nagyerdőn ezúttal újdonságok is várják a látogatókat, többek között borkoktélokat és alkoholmentes borokat kóstolhatnak. A széles hazai borkínálat spanyol, olasz, natúr- és bioborokat is lehet majd kóstolni, de bemutatkozik Debrecen város bora is, míg a gyerekeket foglalkoztató pedagógusokra bízhatják a szülők a helyszínen kialakított gyermeksarokban.

SZD