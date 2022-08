A mozgalmas főszezon újabb jelentős gyűjteményi bővülést hozott a debreceni állatkertbe, ahova egy hároméves hím fehérajkú tamarin érkezett a csehországi Plzeň állatkertjéből augusztus 9-én az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében.

Az intézmény beszámolója szerint az új jövevény már birtokba vette bemutatóját az egzotikus Trópusi házban, ahol a látogatók is megtekinthetik, akár a most pénteki Állatkertek Éjszakáján. A remények szerint hamarosan párt kap a nemzetközi tenyészprogram keretében, így a fajnak korábban már otthont adó intézmény is hozzájárulhat majd az európai állomány gyarapodásához.

Forrás: debreceni állatkert

Az Amazónia brazíliai és bolíviai részén őshonos fehérajkú vagy vöröshasú tamarin (Saguinus labiatus) köznapi elnevezéseit a fekete vagy sötétbarna alapszínétől markánsan elütő száj és orr körüli, illetve hasi szőrzetéről kapta. A lombkoronaszintet lakja kisebb rokoni csoportokban, amelyeken belül az utódgondozás a szoptatást leszámítva jórészt az apa feladata, bár az idősebb testvérek is segítenek a kölykök hordozásában. Mindenevőként különféle növényi részek és fanedvek mellett ízeltlábúakat és kisebb gerinceseket is elfogyaszt. Az élőhelyéül szolgáló esőerdők pusztulása miatt a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján. A hazai állatkertek körében viszonylag ritkának számít, mivel Debrecen mellett csak Nyíregyházán és Miskolcon találkozhatunk vele.