Bármilyen elképzelhetetlen, nyáron ugyanúgy ágynak dönthet a megfázás, mint a hideg hónapokban. Nyilván a megbetegedéseknek soha nem örülünk, azonban a vakáció közepette sokkal rosszabbul viseljük, mint egy hűvös téli napon. Dr. Szikora Miklós háziorvos összegezte a Napló érdeklődésére, mik lehetnek a nyári megfázás lehetséges okai. Beszélgetésünk elején leszögezte: a vírusok, baktériumok remekül szaporodnak a melegben, és bármily meglepő, az UV-sugárzás pedig gyengíti az immunrendszerünket.

Dr. Szikora Miklós háziorvos

Forrás: Napló-archív

– Több olyan vírus van, amelyek a melegebb időszakokban még inkább burjánzanak. Idesorolandók az enterovírusok, amik leginkább cseppfertőzéssel terjednek, és megfázásra jellemző tüneteket is okozhatnak (köhögés, fejfájás, orrfolyás), ám komolyabb problémák is felléphetnek, mint hasmenés, kiütések – emelte ki. Hozzátette, egyéb vírusok és baktériumok a meleg vizekben is jelen vannak – természetes víz, nem kellően tisztított medence –, tehát a nyári fürdőzés utáni zuhany, kézmosás minden esetben elengedhetetlen.

Arc- és homloküreg-gyulladás

Szikora Miklós kitért a klímaberendezésekre is, s mint elmondta, nem lehet elégszer hangsúlyozni: a hirtelen hőmérsékletváltozás megterheli az emberi szervezetet, tehát törekednünk kell arra, hogy megfelelően használjuk a berendezéseket.

– A nyári időjárás idén már megmutatta, hogy bizony hazánkban is mérhetünk csaknem 40 Celsius-fokot, és az előrejelzések azt mutatják, az elkövetkezendő hetekben jócskán lesz részünk hasonló forró napokban. Éppen ezért fontos megjegyezni, hogy a hűtött helyiségekben a bőrfelületünk túlhűlhet, ami néhány napon belül gyulladást okozhat a szervezetünkben. Ilyenkor sokat úton vagyunk, megpróbáljuk kellően lehűteni az autónkat is, ami sajnos gyakran arc- és homloküreg-gyulladáshoz vezethet, de okozhat kéz- és vállízületi problémákat is – ismertette a háziorvos.

A szakemberek általában legfeljebb tízfokos különbséget javasolnak a kinti és a benti hőmérséklet között, ugyanakkor a berendezések tisztítása, fertőtlenítése is mindenképpen javasolt.

Több emberben felvetődhet a kérdés: a nyári hőségben miért lehet ártalmas a hideg üdítők, jégkrémek fogyasztása? A háziorvostól megtudtuk: a forró napokon a gyerekek és a felnőttek is hajlamosak arra, hogy gyorsan elfogyasszanak egy finom jégkását, fagylaltot. Ez azonban azért nem a legjobb módja a felfrissülésnek, mert a jéghideg folyadék szinte lefagyasztja a nyálkahártyát, ami nincs jó hatással annak vérellátására, ugyanis nem tud kellően védekezni, ezért sokkal könnyebben tapadnak meg rajta a baktériumok – magyarázta Szikora Miklós.

Alapvető higiéniai szabályok

– Nyáron kirándulunk a legtöbbet, ám nemcsak belföldön, hanem a határon túl is szó szerint megízleljük, milyen az élet és mennyire fogunkra valóak a helyi ételek. Pontosan ezért szükséges külföldön fokozottan ügyelnünk arra, hogy betartsuk az alapvető higiéniai szabályokat: mossunk kezet rendszeresen, köhögéskor, tüsszentéskor használjunk papírzsebkendőt stb. – hangsúlyozta Szikora Miklós. Hozzátette, nagy valószínűséggel találkozunk olyan vírusokkal, melyeket immunrendszerünk még nem ismer, ezáltal könnyebben megbetegedhetünk.

Szikora Miklós emlékeztetett, hogy a nagy hőségben hazánkban is sokakat ledönt a lábáról a calicivírus, amely rövid lefolyású, jellemzően hányással, hasmenéssel járó megbetegedést okoz. – Kórokozója nem más, mint a fertőzött ember vírusos váladékával szennyezett étel, élelmiszer, ivóvíz stb.

A megbetegedés általában enyhe lefolyású, 2-3 nap után már jobban van az érintett, többnyire tüneti kezelést igényel.

A háziorvos végezetül kiemelte: ha rosszullétre panaszkodunk, akkor maradjunk otthon 1-2 napot, próbáljunk minél többet pihenni, és a vitaminpótlást, bő folyadékbevitelt se felejtsük el. Ha rosszabbodna az állapotunk, akkor keressük fel háziorvosunkat. – Az első és legfontosabb a megelőzés, nyáron sokkal többet vagyunk úton, kevesebbet alszunk, így fontos, hogy amikor csak tehetjük, akkor pihenjünk, szundítsunk 1-2 órát. Ha azt érezzük, hogy kimerültebbek vagyunk, akkor tartózkodjunk a túlzott megerőltetéstől, ugyanis az még inkább gyengíti az immunrendszert – húzta alá Szikora Miklós.

