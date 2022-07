Az ünnepélyes pillanatot hosszú, csaknem egy évtizedre visszanyúló történet előzte meg. Egyeztetéseket, tárgyalásokat követően 2014. szeptember 19-én írt alá szándéknyilatkozatot a Wizz Air a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a Debreceni Egyetemmel és a Pharma-Flight Kft-vel arról, hogy pilótaképző intézményt létesítenek mindazok számára, akik a repülés területén képzelik el jövőjüket. Végül 2018. szeptemberében 30 fővel indult el a hivatásos repülőgép-vezetői alapképzési szak, 28 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, 1 külföldi, valamint 1 magyar önköltséges hallgató részvételével.

– Az akkreditáció során felmerült annak kérdése, hogy kialakulhatnak-e 20 fős évfolyamok? Erre a felvetésre azonban rácáfolt az élet, hiszen az első évfolyam 30-as létszámmal indult, azt követően pedig 50 fővel folytatódott a képzés, amelynek nemzetközi népszerűségét bizonyítja, hogy mára már többszörös a túljelentkezés az egyébként szigorú bemeneti követelményeket támasztó szakra – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Győri Gyula címzetes egyetemi docens, a Debreceni Egyetem (DE) Műszaki Kar (MK) Repülőmérnöki Kihelyezett Tanszékének vezetője.

Az első évfolyam hallgatói Dél-Koreából, Egyiptomból, Indiából, Jordániából, Kazahsztánból, Kenyából, Koszovóból, Magyarországról, Moldovából, Mongóliából, Nigériából, Tanzániából, Törökországból és Ukrajnából érkeztek.

A következő években tovább bővült a képzés iránt érdeklődő országok száma, hiszen Azerbajdzsán, Banglades, Brazília, Japán, Jemen, Kirgizisztán, Kolumbia, Kuvait, Laosz, Pakisztán, Szerbia, Szingapúr, Thaiföld, Tunézia és még a Zöld-foki-szigetek diákjai is gyarapították a Debreceni Egyetem nemzetközi palettáját mint a repülőmérnöki alapképzési szak hallgatói.

A hétféléves képzés során a tantárgyak felölelik a természettudományi, a gazdasági és humán ismereteket, a szakmai törzsanyagot, valamint a differenciált szakmai tudásanyagot.

A hallgatóknak tanulmányaik során három kötelező repülési gyakorlatot kell végezni a 2., a 4. és a 6. félév utáni nyár során, de emellett már a 3. félévtől kezdődően a szorgalmi időszakban napi repüléseken is teljesítenek gyakorlatot, majd a képzés végén a gyakorlati vizsgát teljesítve szerezhetnek szakszolgálati engedélyt.

Forrás: Unideb

Természetesen a szak indítását megelőzően és azóta is folyamatos a képzők képzése, amelynek keretében az arra vállalkozó oktatók arra is lehetőség kaptak, hogy megtanuljanak repülőgépet vezetni, és hatósági engedélyt szerezzenek. Mára már hárman rendelkeznek szakszolgálati (PPL) engedéllyel, köztük Ailer Piroska, a DE mobilitási és járműipari képzési központ létrehozásáért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettese, a Műszaki Kar Légi- és közúti járművek Tanszék főiskolai tanára és Husi Géza, a kar dékánja, a tanszék vezetője.

– A repülőmérnöki – korábban hivatásos repülőgép-vezetői – alapképzési szak volt az első olyan képzés, amelyet a Műszaki Kar kimondottan a közlekedéssel és áruszállítással foglalkozó iparág részére indított. Mindez magával vonta, hogy a légiipar számára más szakembereket is képezzünk, így a karon a műszaki menedzser alap- és mesterképzési szakon légiközlekedési menedzsment specializáció, a járműmérnöki alapszakon pedig légijárművekkel kapcsolatos specializáción is tanulnak hallgatók. A kar a járműipar, ezen belül is a légiközlekedés számára is tervezi további, újabb képzések bevezetését – tájékoztatott Husi Géza.

A dékán azt is kiemelte: a 7 féléves képzés a pandémia, illetve a háborús helyzet okozta gyakorlati repüléseket korlátozó intézkedések miatt a mostani végzősök esetében 8 félévig tartott.

– A kar és a kihelyezett tanszék mindent megtett, hogy az összességében 9 hónapos korlátozás csak egy félév hosszabbítást jelentsen a hallgatók számára. Az alsóbb évesek képzésében az elmaradást pótolni tudták – hangsúlyozta Husi Géza.

A Debreceni Egyetemen elsőként végzett pilóták a kar július 8-án, a Főépület Díszudvarán rendezett diplomaosztó ünnepségén vehették át oklevelüket, a jövőben mérnökként, valamint az ATPL szakszolgálati engedély megszerzésével pilótaként is vállalhatnak munkát.

A képzés iránt továbbra is hatalmas az érdeklődés, folyamatosan emelkedik a felvételizők száma, mára négyszeres a túljelentkezés a „Professional pilot” szakon.

A 2019-ben indult évfolyamon jelenleg 40 hallgató tanul, a tavalyi felvételi eljárás során pedig 60 hallgatót vett fel az egyetem, végül 51-en kezdték el a képzést.

Az első „fecskéket” hamarosan újabb nyolc frissen végzett pilóta követheti, akik várhatóan még idén szeptemberben átvehetik diplomájukat a Debreceni Egyetemen.