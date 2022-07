Néhány napja röppent fel a hír a hazai sajtóban, miszerint gyönyörű lányok lepték el Győr belvárosát. A tizennégy teremtés között található az a legszebb hölgy is, akinek a fejére vasárnap este korona kerül a Dunakapu téren. Ők ugyanis azok a szerencsések, akiket beválogattak a 2022-es Magyarok Világszépe fináléjába. Csaknem egy hete tartózkodnak a dunántúli városban található ETO Park Hotelben, ahol Fásy Ádám segítségével készülnek fel a megmérettetésre.

Felkerestük az egyedüli debreceniként induló Horváth Krisztinát. Bizton állíthatjuk, nem csak külsejével fogja elvarázsolni a zsűrit. A 24 éves lány jelleme is elbűvölő: kedves, közvetlen, vidám természet.

A szépség évek óta modellkedik. Az egyik ügynökség ajánlotta neki, hogy nevezzen az országos versenyre, mivel úgy találták, ki kellene próbálnia magát egy új terepen, ráadásul tökéletesen beleillene ebbe a szerepkörbe. Mint kiderült, egyáltalán nem volt rossz ötlet. A számos jelentkező közül ugyanis ő is eljutott a döntőig.

– Minden második lány álma, hogy bekerüljön egy szépségversenybe. Klisének hangzik, de tényleg így van – mondta a Haonnak a debreceni versenyző. Krisztina már nagyon várja a döntőt. Nemcsak a helyezés miatt, hanem azért is, mert a táborban kemény és fárasztó munka zajlik a lányok felkészítésére. Ráadásul némi honvágy is gyötri.

Forrás: Horváth Krisztina-archív

– A többiek nagyon normálisak. Eleinte kicsit tartottam tőle, mi lesz belőle, ha 14 lány együtt lesz összezárva. De végül jól sült el, nyoma sincs rivalizálásnak. Nem érződik senkin a megjátszás, természetükből adódóan kedvesek. Úgy érzem, maradandó kapcsolatok épülnek ezen a versenyen. Már néhány lánnyal meg is beszéltük, hogy majd meglátogatnak Debrecenben – mesélte Kriszti.

A hölgyek három különböző műsorra készülnek fel. Népies öltözékben, estélyiben és fürdőruhában fognak táncot előadni.

Mindegyikhez külön koreográfiát kell betanulniuk, amiben Kriszti szerint nagy munka van: általában este 11 óráig tartanak a próbák.

A magyaros és a báli tánc közös, míg a fürdőruhás egyéni lesz. A debreceni lány szerint ez azért is kihívás, mert strandviseletben elég szégyenlősek még, pláne, ha egyedül kell teljesíteniük a színpadon. – Sokat segít Tóth Boglárka, a tavalyi királynő. Ő is itt van velünk a táborban, és mindenben számíthatunk rá. Szerencsés vagyok abból a szempontból is, hogy Debrecenből érkezik az egyik sminkes, Pankotai Anita, valamint a fodrászok is. Az ő munkájuk miatt biztos nem kell aggódnunk – mondta.

A versenyen azonban nem csak a külcsínt pontozzák, egy intelligenciatesztet is elvégeznek a lányok. A kérdéssort nem ismertették, így a nézőkkel együtt, a helyszínen fognak szembesülni a feladattal.

Kriszti mindenesetre magabiztosan áll a kihívás elé. Nagyon várja magát az élményt, és azt az impulzust, amit a verseny adni képes.

– Személy szerint nekem az estélyi tánc a kedvencem. A ruha gyönyörű. Bár részleteket nem árulhatok el, de annyit mondhatok, hogy a tánc csodálatos és nagyon meghitt lesz – mondta Krisztina. A fináléban Varga Viktor fog operát énekelni. Ezt követően dönt a szakmai zsűri arról, hogy melyik versenyzőt találja hazánk legszebbjének. A tét azonban még ennél is nagyobb: a korona birtokosa léphet színpadra a magyar zászló színeiben a nemzetközi versenyen, a Miss Intercontinentalon is. Az idei királynő emellett egy Fiat 500 típusú autót is kap ajándékba.

HL