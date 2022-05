A március elseje óta tartó, Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünk új szakaszába lépett. Olvasóinkon van a sor, hogy megszavazzák az ország közönségdíjasát.

Csütörtökön megkezdődik a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek részeként ugyan mindennap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a Hajdú-bihari Naplóban és a haon.hu címlapján, de már az első naptól, tehát május 5-től május 26. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.

Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapó hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki, szeptember 8-án. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.

Egy álom vált valóra

Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, Hajdú-Bihar megyét Békési Eszter képviseli, aki a döntő kapcsán lapunknak elmondta, hogy hihetetlenül örült már akkor, amikor megtudta: a legszebb öt közé került. – Igazából konkrét elképzeléseim nem voltak, amikor jelentkeztem a versenyre. Régóta dédelgetett álom vált valóra; amikor a nevezésemet követően behívtak fotózásra, már az óriási élmény volt számomra. Mindezek után sodródtam az árral, vártam, hogy bekerüljek az újságba, majd azon izgultam, benne legyek a top 5-ben. Ez utóbbi sikerült is – nyilatkozta a Naplónak Békési Eszter.

Forrás: Napló-archív

Hozzátette, amikor kiderült, hogy ő képviselheti a megyét, éppen otthon tartózkodott az édesanyjával.

Annyira boldogok voltunk, hogy voltaképpen sikongtunk az örömtől, nagyon jó érzés volt, és természetesen azóta is mosolyt csal az arcomra, ha eszembe jut, milyen kaland vár rám

– fűzte hozzá. Majd kiemelte: megnézte a versenyben lévő lányokat, nagyon rokonszenvesek neki, várja már, hogy találkozzon velük. Erősnek tartja a mezőnyt, de nem fél: magabiztos.

A verseny bővelkedik izgalmakban, ugyanis szerdán kiderült az is, hogy huszonkettedik versenyzőként a bujáki Pozsgai Florentina csatlakozhat a közönségszavazatok alapján a legszebbek mezőnyéhez.

