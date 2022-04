Harminckét éve a gyógynövények világának avatott ismerője, termelője és feldolgozója a Nagy házaspár. A Fő utcán családi alapon működő gyógynövény-feldolgozó kisüzemet ma is az egykor Kecskeméten Kertészeti Főiskolát végzett házaspár működteti. A fiatalok a tanulmányok elvégzése után a helyi Rákóczi-tsz tartósítóüzemében kezdték el szakmai pályafutásukat. Egy rokoni kapcsolat a férjet a sorkatonai szolgálat után a gyógynövények világával ismertette meg.

A gyógynövények világában

Apai nagybátyja javaslatára a Drogunion gyógynövénytermelő vállalat körzeti felügyelői állását pályázta meg, és a gyógynövény-felvásárló telepek ellenőre lett. A vadon termő gyógynövényeket akkor a térségben harminc telepen vásárolták fel. Munkája közben megismerte a gyógynövényeket, negyvenfélének a felvásárlását, minősítését kísérhette nyomon nap mint nap. – A megszerzett tapasztalatokra alapozva, 1990-ben az újrakezdési kölcsön segítségével saját vállalkozásba fogtunk. A lakóházunk hátsó melléképületében mini-szárítóüzemet létesítettünk, és a vadon termő gyógynövények (kamilla, bodza) felvásárlását, szárítását kezdtük meg. Látva a lehetőségeket és az akkori piaci keresletet, saját erőnkből bővítettük tevékenységünket. Már nemcsak felvásároltuk, hanem termeltük is a gyógynövényeket – mondta el Nagy Ferenc.

– Bérelt és saját földön sokféle gyógynövény (lósóska, vasfű, cickafarkfű, mórmályva, fehérmályva, citromfű, articsóka, máriatövis, keskenylevelű útifű, oregánó, orvosi zsálya, izsópfű) ter­mesztését kezdtük el. Azóta is feleségemmel, lányommal és vőmmel, valamint húsz munkatársunkkal ezek szárításával és elsődleges feldolgozásával foglalkozunk. A szárított gyógynövényeket bebálázzuk és alapanyagként adjuk el. Kivétel a kamilla: azt késztermékként értékesítjük, mi végezzük a felvásárlást, szárítást, rostálást, válogatást is. A tíztonnányi kamillavirágzat nagy része hazai piacra kerül – tette hozzá.

Mint mondta, a héj nélküli tökmag termeltetését is felvállalták. A piaci igénytől függően több száz hektárnyi terület termését tudják betakarítani, mosását és szárítását elvégezni. – Most azt a korszakot éljük, amikor a gyógynövényszövetség tagjaként újból fel kell térképeznünk lehetőségeinket. A gyógynövények keresettségét és népszerűségét tekintetve örök klasszikusok mindig vannak. Ezek közé tartozik a kamillavirágzat és a bodzavirág is. A kamillavirágzatot elsősorban gyulladáscsökkentő, a bodzavirágot pedig izzasztó hatásának köszönhetően keresik sokan a téli meghűléses időszakban.

– A gyógy- és fűszernövények többnyire igénytelen növények, így nemcsak a jó, hanem a gyengébb minőségű földeken is megfelelő hozam és minőség érhető el. A legfontosabb kitétel a vegyszermentes termelés. A gyommentességet gépi sorközműveléssel és még több kézi kapálással tudjuk biztosítani. Sajnos ezt az ágazatot is elérte az energiaárak és a munkabérek robbanása. Ennek kedvezőtlen hatását érezzük a saját bőrünkön is, mivel a megemelkedett költségeket nem tudjuk érvényesíteni az eladási árainkban. Az is gond, hogy a különböző foglalkoztatási programok részeként egyre többen termeltek gyógynövényeket, s ez a piaci viszonyokat számunkra kedvezőtlenül befolyásolta.

Járványban a vitaminok

– Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korábbi, 70 hektáros termelési területünket jelentősen csökkenteni kellett. Tapasztaltunk, hogy a gyógynövények iránti kereslet csökkent a pandémia időszakában. A lakosság vásárlói szokása is megváltozott. A járványos megbetegedések megelőzésének lehetőségét az emberek inkább a vitaminok fogyasztásában látják.

Péter Imre