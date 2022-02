Gőzerővel zajlik a jelentkezők fotózása a Tündérszépek 2022-es szépségversenyre, az elmúlt héten már hét gyönyörű fiatal nőt kaphattunk lencsevégre. Közülük most három nevezőt ismerhetnek meg közelebbről az olvasók, akik igaz, még keresik a helyüket a nagyvilágban, viszont mindannyian határozott tervekkel, jövőképpel érkeztek a fotózásra.

A lányok szinte egytől egyig magabiztosan pózoltak a kamera előtt, ami egyáltalán nem meglepő, ugyanis többségük vett már részt hasonló fotózáson. Mint elmondták, a Tündérszépek szépségversenyre azért jelentkeztek, mert szeretnék kipróbálni magukat ezen a területen is, illetve úgy vannak vele: csak nyerhetnek! Hiába fiatalok, nem élnek álomvilágban, nagyon jól tudják, hiába a szépség, ha nincs mögöttes tartalom. Éppen ezért megtesznek mindent annak érdekében, hogy ne csak a mosolyukkal, hanem a személyiségükkel is megragadják a figyelmet.

Magabiztosan a kamera előtt

Fekete Fanni már tavaly is eljátszadozott a gondolattal, hogy indul a versenyen, ám idén érett meg igazán arra, hogy ne csak elképzelje magát a „színpadon”, hanem a tettek mezejére lépjen. – Kozmetikusnak tanulok, a szépségipar mindig is közel állt a szívemhez, illetve a családom is biztatott, hogy próbáljam meg, nincs vesztenivalóm. Gyűjtöttem már annyi önbizalmat, hogy „megmutassam” magam egy országnak. Izgatottan várom, mit hoz még számunkra a verseny – fogalmazott. Hozzátette, egyáltalán nem idegen számára, ha körülzsongják, képeket készítenek róla, ezt pedig nem másnak, mint a táncosmúltjának köszönheti. – Az elkövetkezendő években szeretném az ismereteimet bővíteni, mivel nagyon sok minden érdekel. A tapasztalatszerzést nagyon fontosnak gondolom, hiszen csak akkor tudjuk eldönteni, mivel szeretnénk igazán foglalkozni, ha több mindenben kipróbáljuk magunkat – hangsúlyozta.

Gyermekkori álom

Orosz Renáta és Szőnyi Gabriella kívülről teljesen különbözőek, ám nagyon hasonlóak az elképzeléseik. Mindkettejük számára fontos a szóban forgó verseny, ugyanis mindig is érdekelte őket a divat, illetve a fotózás világa. Még csak most bontogatják a szárnyaikat, de látszik rajtuk, komoly célokkal érkeztek.

Orosz Renáta | Forrás: Czinege Melinda

– Már gyermekként vonzott a rivaldafény, ezt a szüleim is észrevették, így egészen kislányként már túl voltam az első „színpadra lépésemen”. Járok divatbemutatókra, és úgy érzem: ez az én világom. Könnyen teremtek kapcsolatot ismeretlen emberekkel, ami szerintem jelen helyzetben elengedhetetlen – fogalmazott Orosz Renáta, aki sminkesnek tanul.

Hatott a légkör

– Hihetetlenül vártam a mai napot, reggel még össze kellett magamat szedni, mert nem ébredtem valami túl jól, viszont ez a helyszín és az egész légkör nagyon jól hatott rám – jegyezte meg Szőnyi Gabriella.

Szőnyi Gabriella | Forrás: Czinege Melinda

– Leginkább a kíváncsiság vezérelt, mert volt már szerencsém belelátni a modellkedés világába, és teljesen magával ragadott. Pozitív embernek vallom magam, igaz, néha tartózkodom az idegen dolgoktól, de egyszerre vevő is vagyok az ismeretlenre. Hajt a kalandvágy – osztotta meg érdeklődésünkre.

