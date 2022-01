Általános iskolás kora óta cukrász szeretett volna lenni, végül az egyetemi tanulmányok helyett a torták világát választotta a hajdúszoboszlói Komódi Vivien. A cukrászlány keze alól azóta megannyi szebbnél szebb, sőt olykor egészen extrém műalkotás került már ki.



Vivien lassan 5 éve dolgozik cukrászként. Mint lapunknak elmondta, fiatalabb korában csak saját kedvére, otthon kezdett sütögetni, de szinte azonnal beleszeretett a szakmába.

Mindenképpen cukrásznak szerettem volna tanulni, de csak az érettségim után kezdhettem el a képzéseket, mert a szüleim úgy voltak vele, hátha mégis egyetemre megyek. Én azonban alig vártam, hogy vége legyen a giminek, és végre elkezdjem azt, ami mindig is érdekelt.



Bár a klasszikus tortákhoz is remekül ért, hangsúlyozta, az extrémebb változatokat sokkal jobban szereti elkészíteni. – Volt már több, kifejezetten speciális kérésre elkészített tortám, és bár a külsőre letisztult, minimalista díszítés van most porondon, továbbra is szeretnék ezekkel párhuzamosan különlegesebb süteményekkel is szolgálni – mondta Komódi Vivien, akinek egész kis portfóliója alakult ki közösségi oldalán az elkészített remekművekből. Volt, aki Thor kalapácsát, Deadpoolt, a Harry Potter Teszlek Süvegét, egy Guns N’ Roses-tematikájú, vagy akár egy Nike cipőt ábrázoló tortát kért tőle.