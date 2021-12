Újra itt a karácsonyi időszak, egyre több erkély, ablak és kert köszön vissza ránk látványos ünnepi díszekkel emelve az adott utcaképet. Lapunk Demeter Anikó lakberendezőt kérdezte a legújabb karácsonyi trendekről.

– Valamit mindenképpen ajánlatos kültéren is elhelyezni, hiszen ezáltal már hazafelé menet, a házhoz közelítve elhozhatjuk a karácsonyi hangulatot – emelte ki Demeter Anikó, aki szerint a legújabb trendek többnyire az ajtók mellett elhelyezkedő manócskák, illetve grincsfák. Utóbbi dísz egy manósapkára hasonlító, cserepes, általában zöld fenyőimitáció, mely összetekerve selyemszalaggal az amerikai rajzfilmhősnek állít emléket. A Grincs ugyanis nem szerette a karácsonyt, így fa helyett ilyet állított fel otthonában. Ezenfelül a fényfüzérek, LED-sorok is egyre népszerűbbek, melyekből a lakberendező mindenképpen a hideg, letisztult, jégszerű fényeket ajánlja. – Arra biztatnék mindenkit, hogy nyugodtan tegyenek ki világító díszeket. Akár az ajtó mellé, ablakba tett fényfüzér, esetleg egy rénszarvas formájú LED-sor vagy a növények ilyen formájú feldíszítése is jól sülhet el.

Natúr és tudatosság

Bár Demeter Anikó szerint a környezettudatosság elterjedése okán a műfenyők is divatba jöttek – kissé kontrasztosan –, beltérben a natúr, kézzel készült, akár terméseket is tartalmazó tárgyak tűnnek fel gyakrabban. – A műfenyő (nemcsak zöld, de akár fehér, rózsaszín színekben) mellett a kreatív, lecsupaszított fűzfagallyakból készült fenyő is teret nyert. A gömb­díszek szintén visszatértek, míg a csillag-, hópehely-, hóemberformák eltűntek a fákról – mondta a szakember, hozzátéve, minél nagyobb a gömb, annál jobb. Elmondása szerint a díszek sokszínűsége azonban már nem divat, egy, maximum két színnel dolgozzunk. A fémes színek, ezüst, arany és rose gold, esetleg rozsda jellegű fémes árnyalat is népszerű. Igaz, kicsit ellentmondva a hagyományos fenyő eltűnésének, a vörös, piros, bordó is divat lett, ami a zöld színhez illene leginkább.

Asztali és fenyődekorációban a fekete-fehér szintén uralkodó szín, a fehér részek ráadásul gyakran kristályszerűen, szinte havasan vannak megszórva, további meleg hatást adva otthonunknak.

Díszítői fanatizmus és gyertyák

– Nagy a kínálat az üzletekben, és azt gondolom, kismértékben kell is díszítenünk – emelte ki Demeter Anikó. – Sokan vannak, akiknek fontos, hogy kiélhetik a kicsit giccsbe átmenő díszítést, ezt általában el is nézzük ilyenkor nekik. Azt mondom, ha szeretik, csinálják, de legyen benne valami kapcsolódási pont, hasonló színvilág a tárgyak kinézetét tekintve. Ha mindnek van egy ezüstös, fehéres, arannyal díszített vonala, akkor akár sok tárgy együttese is szép tud lenni. Van, aki minden polcot telerak, én azt gondolom, a szerényebb díszítés jobb választás. A csillag-, szánkó- és leginkább a rénszarvasformák azok, amelyeknek idén kiemelt helye van a lakásokban, házakban. A gyertyák szintén fontos tárgyak, melyek – a trendek alapján – a karácsonyfára jellemző színekben pompáznak. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy az adventi koszorú 3 azonos, 1 különböző színének megvan a miértje, ehhez illik ragaszkodni – fejtette ki.

A lakberendező hozzátette, a vintage időknek szerencsére vége van, a skandináv és japán minimál stílus viszont egyre jobban hódít letisztult formái miatt.

Péter Szabolcs