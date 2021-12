– Immár 2017 óta dolgozom a Nemzetközi Úszószövetség hivatalos fotósaként, ezúttal a rövidpályás úszó-világbajnokság eseményeit örökítem meg, de most párhuzamosan zajlik a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatának döntője, valamint a műugróknak és a toronyugróknak is rendeznek versenyeket, szóval ezúttal sem fogok unatkozni. Pihenésre nem sok időm lesz most sem, de ezt nem bánom, mert nagyon szeretek sporteseményeket fotózni, másrészt néha jó egy kicsit kiszakadni a megszokott közegből. A megérkezés és a versenyek között azért jutott egy kis idő a kikapcsolódásra is: kimentünk a helyi Forma–1-es pályára, ahol belenéztünk az F1-es csapatok év végi tesztjébe – mondta el az elmúlt években több nívós szakmai díjat is elnyerő fotós, aki az Etihad Arena előtt még Danával, az úszó-vb kabalájával is összefutott.

HBN