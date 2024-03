Versenypályáról jelentkezett be a debreceni származású Megyeri Csilla húsvét vasárnapján. A közösségi oldalán keresztül kellemes ünnepeket kívánt a követőinek, majd megírta azt is, hogy neki most egy kicsit másképp telnek az ünnepek, amelyet a feltöltött képek is bizonyítottak.

Az influenszer egy versenyoverallba öltözve pózolt egy, a nevével felmatricázott versenyautóban ülve, egy másik képen pedig a pályának egy részét is lehetett látni. Egy biztos, ez tényleg nem a megszokott látvány húsvétkor, de biztosak lehetünk benne, ez is volt olyan élvezetes, mint egy sonkával, tormával és kaláccsal megpakolt asztal mellett pihenni, beszélgetni.