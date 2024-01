A múlt héten a debreceni állatkert Facebookja számolt be arról, hogy a népszerű énekesházaspár, Korda György és Balázs Klári fogadta örökbe a nílusi vízilovaikat, Lindát és Szigfridet, akik egyébként szintén egy párt alkotnak.

A szívmelengető akció hátteréről Kordáék most a Borsnak nyilatkoztak. A cikk szerint a házaspárt a Nagyerdei Kultúrpark kereste meg, hogy ha már december 26-án úgyis Debrecenben koncerteznek, vállalják el, hogy a vízilovak örökbefogadói lesznek.

Azonnal döntöttek

– Nem is értettem először a kérést. Illetve persze azt értettem, hogy örökbefogadó szülők, de miért pont mi? Mi közünk nekünk két vízilóhoz?

A válaszra nem voltam felkészülve: azt mondta a hang a telefonban, hogy Linda és Szigfrid 35 éve élnek együtt, és olyan szeretet sugárzik róluk, mint amilyen rólunk a televízió képernyőjén keresztül

– mondta el meghatva Korda György a lapnak.

– Azt hiszem, egy percet sem hezitáltunk, a koncertünk előtt 3 órával meg is érkeztünk az állatkertbe, hogy találkozhassunk az új fogadott gyerekeinkkel. Hát mit is mondjak.... nem kicsik! Másfél tonnás, hatalmas állatok, de olyan szelídek, hogy az valami csoda! Még a szájukba is bele lehet nyúlni. Mondjuk én azt nem mertem, csak Klárikám. Én csak a feneküket paskoltam meg. Hát akkora fogaik vannak, mint egy ember! – folytatta az énekes.

Számíthatnak egymásra

Ahogy arra a cikk is emlékeztet, a 45 éves Szigfrid az állatkert legidősebb lakója, 1985 novemberében érkezett Debrecenbe. Linda néhány évvel később követte őt, ő Budapestről költözött a Nagyerdőre.

Balázs Klári a Borsnak elmondta, Szigfrid egy ideje teljesen vak, a táplálkozásban és a mozgásban Linda segít neki.

Hát nem csodálatos történet? Teljesen odavagyunk Gyurival!

– tette hozzá. A házaspár azt is elárulta, legkorábban tavasszal vissza is mennek Debrecenbe, hogy meglátogassák Lindát és Szigfridet.