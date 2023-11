Hajdú-bihari indulója is lesz az idén Magyarországon is debütáló World Top Model Hungary nemzeti döntőjének, melynek jelmondata: Tisztelet a nőknek!

Mint azt Trejtnar Anita versenyigazgató a Haonnal közölte, a hajdú-bihari Kiss Ágnes már több szépségversenyen is sikeresen is részt vett, az idei döntőben ezúttal modellként mérettetheti meg magát 20 lány között. A résztvevők téli kollekciót, fürdőruhát, valamint kis- és nagyestélyit is öltenek majd a színpadon. A programot emellett sztárfellépők is színesítik, zenél például a hazánkban élő olasz énekes, Erox Martini, a 2022-es Sztárban Sztár döntőse, Dan Miller, de Horváth Orsolya hegedűművész és a Super Troupers is ott lesz a gálán.

Kiss Ágnes a bemutatkozása szerint 24 éves, 4 éve vegyészként dolgozik, de korábban 7 évig kézilabdázott igazolt sportolóként. A januári Velencei Karnevál Szépe versenyen elnyerte a legjobb színpadi jelenlétnek járó díjat, júliusban pedig a balatonlellei Miss Olympians Beach királynője volt.

Legfőbb célom, hogy a szakmámban és a szépségiparban egyaránt sikeres legyek, továbbá, hogy egy rangos eseményen egyszer Magyarországot képviselhessem

– tette hozzá a lány.