A hosszú felkészítőtábort követően a napokban Törökországban megtartották a The Queen of Eurasia 2023. nevű versenyt, ahol Magyarországot Horváth Krisztina és Kardos Anna képviselte. A debreceni lány, Horváth Krisztina nevét már ismerhetik a Haon olvasói, ugyanis idén a Miss Universe szépségversenyen is kimagaslóan szerepelt, és úgy gondolta, egy másik nemzetközi versenyen is kipróbálja magát.

Nagyon izgatott voltam a megmérettetést megelőzően, igazából úgy voltam vele, a királynői címet nem nyerhetem el, de arra van esélyem, hogy valamelyik alversenyen jól szerepeljek

– osztotta meg a Haonnal a huszonöt éves nő, aki Antalyában elnyerte a 2023 Grand Prix Winner címet, ami a nemzetközi versenyen azt jelenti, hogy ő az, aki mindent visz.

Még több versenyen kíván indulni

– Hihetetlenül boldog voltam, amikor kimondták a nevem, először el sem akartam hinni. Egyfajta visszaigazolásként éltem meg, hogy Törökországban a fejemre került a korona, hiszen ez azt jelenti, megéri kitartónak lenni, és küzdeni az álmainkért.

Az, hogy külföldön kaphattam meg az első koronámat, leírhatatlanul jó érzés – emelte ki.

Horváth Krisztina fejére került a korona

Forrás: Horváth Krisztina-archív

Hozzátette, most jön egy kis pihenés számára, de tervezi, hogy a közeljövőben indul hasonló szépségversenyeken.

– Óriási lehetőségként élem meg, hiszen olyan helyekre juthatok el a különböző megmérettetések során, ahová lehet egyébként sohasem – mondta. Kiemelte, az elkövetkezendő időszakban minél többet akar edzeni, valamint szeretné az angol nyelvtudását fejleszteni.