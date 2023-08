Július 28-án, a hajdúszoboszlói AeroFeszt 0. napját Kozso és az Ámokfutók koncertje zárta volna, azonban ezt a hirtelen jött eső és viharos szél miatt el kellett napolni. Kozso szombat délután állt színpadra a gésáival, a fellépés után váltottunk néhány szót a hazai popszakma megkerülhetetlen alakjával. Szavai szerint nagyon jó érzés volt látni, hogy péntek este az esőben is várta a közönség a találkozást. – Az a lényeg, hogy ez a több ezer ember most itt volt velem. Nem győzőm megköszönni azt, amit ők adnak nekem – mondta.

Forrás: Napló-archív

Egy évben még most is több mint 300 koncertet adnak, a szoboszlói szervezőkkel is kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak. Az Ámokfutók gőzerővel pörög, Kozso hangsúlyozta, 17 magyar és 1 angol nyelvű lemezzel tette le névjegyét az asztalra.

– Nem véletlen, hogy 30 éve itt van velem a közönség, és azóta is imád – vallja. Azt sem kell elfelejtenünk, hogy ez a három évtized csak az Ámokfutókra vonatkozik, hiszen előtte Kozso az Alvajárók frontembere is volt, sőt pályafutását az egri rockzenekarban, a Calypsóban kezdte.

Most mindenki azt a dumát nyomja, hogy én már retro vagyok, közben pedig itt vagyok 30 éve! A mai szakmában 27 zenekar úgy érkezik meg valahova, hogy eltűntek 20 évre, majd újra a színpadra állnak azokkal a dalokkal, amiket én írtam nekik. Nagyon nehezen kezelem ezt, mert nem kapok tiszteletet, pedig karriert adtam nekik. Minden dal, logó az enyém, és én nem kérek semmit, csak egy kis szeretetet

– osztotta meg. A ’90-es évek végéről, 2000-es évek elejéről emlékezhetünk az All 4 Love-ra, a Bestiákra, a Shygysra, a Picasso Branch-ra, a West Company-ra , a Taboo-ra vagy az Aktra, ezen együttesek kitalálója és producere Kozso volt.

Én nem vagyok retro – jelentette ki határozottan arra a kérdésemre, hogy retrónak érzi-e magát. – Én vagyok az egyetlen, aki a 17. lemez után sem tűnt el. Imádom a retrót, de ne felejtsétek el, hogy például az Edda sem lett az, mert végig színpadon voltak az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor jó érzés maga a retro, mert az emberek szeretik, hiszen ezek még igazi jó dallamok voltak. De én minden lemezemre olyan dallamokat írtam, amik most, és az elkövetkező 30 évben is megállják a helyüket. Az Ámokfutók idén november 22-én lesz harmincéves. Nagy show-kat csinálunk a csapattal, fel tud jönni a színpadra egy szamuráj, a gésa, Robinson.

Én itt vagyok, létezek, nem tűntem el, ez a legfontosabb

– szögezte le.

Kozso azt is megosztotta, ötven éve fest, például a Neked adom című dal klipjében is láthatjuk őt alkotni, abban a videóban egy személyben jelenik meg az énekes és a festőművész.

Nem szoktam viccet csinálni soha semmiből – jelentette ki, mikor a „delfineket a Balatonba” kijelentéséről kérdeztük. – Floridában minden nap úgy ébredtem fel, hogy a házam végében a tengerből 9 delfin jött oda, én pedig halakat dobtam nekik. Arra gondoltam, hogy a magyaroknak is van egy saját tengerük, ez pedig a Balaton. Vannak édesvízi delfinek Dél-Amerikában, Kínában és Indiában is. De az édes delfint se tegyük bele a Balatonba, hanem egy akváriumba! A delfinek zseniális emberkék, imádom őket – mondta.