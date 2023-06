Nagyon jót tudunk egyébként magunkon nevetni is, ebben is hasonlítunk. Egyébként érdekes, hogy egyikőnk sem egy telefonon lógó ember, de mivel én Debrecenben élek, Iván pedig Budapesten, képesek vagyunk órákon át dumálni. Volt olyan, hogy már mindkettőnknek aludni kellett volna, mégis hajnal lett, mire leraktuk. Amikor tudunk, persze inkább személyesen találkozunk, ilyenkor leggyakrabban a természetet járjuk. Iván tényleg az utolsó szamuráj, ezért is így köszöntöttem!