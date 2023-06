Néhány hete számoltunk be róla, hogy a Real Madrid belga válogatott kapusa, Thibaut Courtois Budapesten töltötte legénybúcsúját. A magyar fővárosban készült képeken látszódott, hogy a DVSC visszavonult középpályása, Tőzsér Dániel is jelen volt a hálóőr buliján.

Remek kapcsolatban vannak

A labdarúgást kedvelők már régóta tudhatják, hogy a két klasszis barátsága nem újdonság, hiszen anno Tőzsér Dániel volt a csapatkapitánya a belga Genk együttesénél Courtois-nak. A világsztár Instagram-sztorijából kiderül, ismét együtt ünnepeltek, ám ezúttal a futballista esküvőjén. A Cannes-ban tartott eseményen láthatóan remekül érezték magukat a jelenlévők. A régi viszonyukra való tekintettel nem meglepő, hogy a korábbi cívisvárosi kapitány is hivatalos volt a világsztár lagzijába. Sokan emlékezhetnek arra is, hogy Tőzsér utolsó fellépése előtt videóüzenetben tűnt fel Courtois a Nagyerdei Stadion kivetítőjén, ahol többek között megköszönte a hajdúsági ikonnak, hogy terelgette őt a pályafutása kezdeti szakaszaiban. Ezen a napon a hálóőr mellett a Manchester City irányítója, Kevin de Bruyne is köszöntötte a Debrecen korábbi nyolcasát.

OK