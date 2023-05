A debreceni születésű Fésűs Nelly sokoldalú tehetség, nemcsak a színházban és a tévében csillogtatja meg színészi képességeit. Énekhangjával is rendszeresen nyűgözi le a közönséget barátnői oldalán, a Dívák triójával. Természetesen az alma nem esik messze a fájától, így nem is csoda, hogy lányai is tehetséges művészek már most. Csenge amellett, hogy sikeres modell, énekhangját és színészi vénáját is megmutathatta már. Kisebbik lánya, Elza is hasonlóan tehetséges, már kisgyermekkora óta nagyon vonzotta őt az ének és a hangszerek világa – olvasható a Ripost beszámolójában.

Könny szökött a szemébe a büszkeségtől

Míg Csenge már a saját lábán is megáll, addig kishúga, Elza még csak az iskolai tanulmányai elején jár. Azonban a művészetekben jártas Nelly már kisebb korában felfedezte lánya zenei tehetségét, ezért olyan iskolát választottak neki férjével, ahol gondoskodnak fejlődéséről. Az iskolában évről évre megtartják a művészei hetet, aminek az egyik programja, hogy a gyerekek megmutatják az eddig tanultakat egy koncerten. Nelly erről a koncertről osztott meg képet, ahol a kis Elza zongorázott.

Ezen a héten van Elza iskolájában a művészeti hét, ahol a gyerekek megmutathatják, hogy mit tanultak egész évben. Az egyik kedvencem, a mester és tanítványa koncert volt, ahol a zongoratanár nénijével négykezesezett. Megható és felemelő pillanat!

– írta a képekhez a debreceni színésznő.