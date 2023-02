A debreceni Varga Piroska neve talán nem ismeretlen a TikTok-felhasználók körében, ugyanis kígyós és énekes videókból álló profilját több mint százezren követik. VV Pirosként azonban egy ország ismerte meg a 27 éves lányt, aki az RTL KETTŐN jelenleg is futó Való Világ 11. évadában negyvenhét napot töltött. A Hajdú Online-nak nyilatkozó celeb elárulta, az egyik oka, hogy beköltözött a villába, hogy az emberek megismerjék egy másik oldalát is. – Szerettem volna megmutatni: nem csak a kígyós lány vagyok a TikTokról! Illetve volt egy toxikus kapcsolatom, ami elég csúnyán végződött, és szerettem volna „bemenekülni” a villába, hogy szó szerint kizárjam a férfit az életemből – vallja Piros. Mint mondta, kikapcsolódásnak indult a beköltözése, majd rájött, hogy egy kicsit sem volt egyszerű a bentlét: teljesen megváltozott az élete.

Arra nem számítottam, hogy a villában egy nap olyan, mintha egy hét telt volna el. Nem ér semmilyen külső inger, csak a lakótársaiddal tudsz kommunikálni, elvész az időérzéked. Miután kiestem, nagyon nehéz volt visszarázódni az életbe: a hangos zenére először összeugrottam, és a sok ember is zavart

– emlékezett vissza Piros. Hozzátette, a szülei mindenben támogatták, és sosem szégyenkeztek miatta, illetve örültek, amikor kiesett a játékból, mert végre hazament a legkisebb lányuk. Piros hangsúlyozta, hogy nyugodt és logikus embernek tartja magát, aki könnyen alkalmazkodik. Sokat adott neki a villalét: megtanulta hogyan kell vitatkozni, mennyire bízzon meg emberekben, valamint megismerte és megszerette önmagát. Beismerte, élvezi, hogy megismerik az utcán és megállítják egy fotóért, illetve nagyon sok pozitív visszajelzést kap a villabéli szereplése kapcsán. Továbbá vonzza a média világa, így szeretne közel maradni a tűzhöz.

VV Piros (Varga Piroska) adott interjút a Haonnak a villában töltött időről

Forrás: Kiss Annamarie

Mit tartogat a jövő?

Tervei közt szerepel, hogy még idén be akar iratkozni egy varró- és divattervező iskolába, ahol megtanulja az alapokat, hogy a jövőben ebben a szakmában dolgozhasson. – Munkamániás vagyok, a szüleim erre neveltek, szeretek is dolgozni. Már középiskolában is két munkahelyem volt, aztán Angliába mentem a nővérem után. Talpraesett vagyok, aki a jég hátán is megél, nem igazán vagyok ijedős típus – tudtuk meg Pirostól, aki viszont annyit elárult, hogy talán egy dolog rémiszti meg igazán: a horrorfilmekben felbukkanó zombik. A fiatal lány testét több mint harminc tetoválás díszíti, melyek közül több is a családdal való szoros köteléket tükrözi: édesanyja kedvenc virágát, a rózsát vagy például a nővérét szimbolizáló méhecskét is magára varratta. Az állatokat nemcsak a testén, hanem a közvetlen környezetében is szereti: egy mexikói fekete királysiklóval osztja meg a szobáját. – Egy hím nigritával lakom jelenleg, aki nagyjából egyméteresre fog megnőni. Az izgalmas és nem hétköznapi állatokért mindig is rajongtam. Angliában vásároltam az első kígyómat, amit sajnos ott kellett hagynom, de a „szerelmem” irántuk töretlen maradt, és itthon is beszereztem egy igazi fekete szépséget – mesélte lelkesen Piros.

ND