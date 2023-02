A derecskei származású Megyeri Csilla számtalanszor megmutatta hivatalos Instagram-oldalán, hogy otthon van a konyhában, sőt, két tehetségkutatóban is járt, ahol a főző és sütési tudását is megcsillogtatta. Utóbbi kapcsán portálunknak nyilatkozott arról, mennyire élvezte a tortakészítést, vagy épp a mézeskalácsház összerakását, illetve még a műsor előtt egy cukrász-tanfolyam gyorstalpalóján is részt vett.

Csilla bevallotta, hogy a sütésben találta meg igazán önmagát, a főzés nem varázsolta el annyira, mint az édességgyártás.

Most viszont úgy tűnik, hiba csúszott a sütési hőfokba: egy reggeli műsor meghívásának tett eleget vőlegényével, Zsoltival, ahol a beszélgetést megelőzően készítettek egy finom, különleges ételt is: ez lett a mexikói sajtleves házi tésztából gyúrt tortillával.

A leves ínycsiklandóan nézett ki

Az előétel nagyon jól nézett ki, viszont a spanyol tradicionális „kenyérről” elfeledkeztek, bent maradt a sütőben.

Csilla egy 24 órás Instagram-sztoriban osztotta meg, hogy a leves mellé szánt tortillát utolsó pillanatban, csaknem füstölgő sütőből, megégve, megkeményedve és „extra” ropogós elemként vették ki. Zsolti szerint a fekete rájára hasonlító kenyérből egy Molnár–Megyeri-féle új roppanóst alkottak. Reméljük, legközelebb sikerül összehozni égés nélkül…

Párjával különleges ételt készítettek; félsikerrel

