Cserpes Laura nemrég, a 24 óráig látható Instaagram-történetében válaszolt a rajongók kérdéseire. Az énekesnőtől az egyik követője azt kérdezte: Mi a véleménye az anyaságról, maximum hány éves koráig vállalna gyermeket és, hogy egyáltalán foglalkoztatja - e az anyaság gondolata. Minderről a BorsOnline írt pénteken.

A debreceni születésű énekesnő erre elmondta, nagyon is érdekli az anyaság kérdése.

„Természetesen foglalkoztat a téma. Én is nagy családban nőttem fel, öten vagyunk testvérek, úgyhogy mindenképpen, ez már egy napirenden lévő téma az életemben. Viszont megmondom őszintén, nem szeretem sürgetni a dolgokat, nem gondolom, hogy bármiről is le lennék maradva. Ilyen szempontból hagyom, hogy az élet, meg a jó Isten úgy rendezze a sorokat, hogy majd akkor érkezzen egy kisbaba az életembe, amikor minden összeáll. Tehát nyilván, foglalkoztat a kérdés és azt is tudom, hogy nőként egyre inkább ketyeg a biológiai órám.” – mondta Laura, aki egyébként, mint arra a lap is rámutat, ritkán beszél magánéletéről, de azt tudni lehet, hogy ismét rátalált a szerelem. A Bors meg is kereste őt ezzel kapcsolatban, de nem akart nyilatkozni.