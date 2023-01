Soha nem titkoltam, bár borzasztóan nehéz volt feldolgozni azt, hogy emiatt elítélnek, és hálátlannak, rossz anyának, sz*r embernek gondolnak, ha vállalom, hogy pici korom óta egy fiút és neki egy hugit szerettem volna, mióta 2 fiam van pedig két fiút és nekik egy hugit. Ráadásul idővel azt is felvállaltam, hogy amikor megtudtam, hogy a második gyermekünk is fiú lesz, csalódott voltam. Sírtam is, nagyon, és mondhatni napokig gyászoltam az általam akkorra már szinte biztosnak hitteket