A debreceni születésű Dobó Ági 2022 utolsó napján szívhez szóló posztot osztott meg a rajongóival. A korábbi szépségkirálynő leírta, a tavalyi év alapjaiban rengette meg a hitét a világban, az emberekben, az általa idealizáltnak hitt világban. Őszinte hangvételű írásában kijelentette, 2022 megváltoztatta őt.

Kiemelte, az év során csodákat is átéltek, mint például Minna születése vagy a varázslatos esküvőjük, de mindezt megannyi nehézség árnyékában.

– Veszteségek, gyilkos betegségek, magánéleti krízisek sora szakadt a nyakunkba, és amikor már azt hittük (többször is), hogy már nem jöhet ennél több, mindig lentebb zuhantunk. Úgy érzem, mintha 2022 kést szúrt volna a hátamba, és nem félt forgatni, forgatni, és képes volt még az év utolsó reggelén is tekerni rajta egyet, mert halálhírre ébredtünk ma reggel – írta, miután tudatta, elvesztette keresztapját. Dobó Ági hozzátette, tudja, nagyon sokaknál hasonlóan nehéz év volt a 2022-es. Mint tudatta, azért osztja ezt meg a követőivel, mert szeretné, ha tudnák, amit a közösségi oldalakon mutat, pusztán egy kis része az életének, egy úgynevezett kulcslyuk, amin betekintést enged az otthonának egy „helyiségébe”, de véletlenül sem a teljes, valódi kép róluk.

– Ez is a valóságunk, sőt, számomra sokszor terápia, a kreatív energiáim kiélése, kihívás, és szeretnék pozitív inspiráció lenni számotokra. De azt is szeretném, ha tudnátok, hogy senki élete sem szól csak a csodás utazásokról, finom ételekről, sikerekről, mosolyról, tényleg mindenki szenvedni is szenved a maga szintjén, nem vagytok egyedül, és ne érezzétek magatokat egyedül soha, ha épp ti vagytok mélyen – tette hozzá.