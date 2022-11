– Akkor érzem jól magam, ha színpadon állhatok. Rengeteg önbizalmat ad, és azt tudom mondani minden kortársamnak, hogy merjenek új dolgokat kipróbálni. Ne féljenek kilépni a komfortzónájukból, mert sokkal nagyobb a világ, és sokkal több lehetőséget rejt, mint azt valaha is gondolnánk – emelte ki a Haon érdeklődésére a debreceni lány, aki eddigi élete során sok mindenbe belekóstolt, ami érdekelte. Mindenben megmérettette magát, legyen az sport, zene, tánc, színház vagy jelen esetben a szépségversenyek világa.

Mint elmondta, sajnos pánikbetegségben szenved. Tudja nagyon jól, milyen az, amikor fél az ember. A Miss Queen Hungary előtt is átélt egy rohamot, amely miatt nem tudott elmenni egy próbára. – Szörnyű volt, de mégis erőt vettem magamon, és megcsináltam. Emiatt voltam annyira meghatva, mikor megnyertem a közönségdíjat, mert – habár azt az emberek nem tudták – a mindennapjaimat megnehezítette ez a betegség – vallotta meg. – Senkinek sem egyszerű, de bátornak kell lenni, és megragadni minden lehetőséget, amit az élet ad.

Bujdosó Virág a Színművészeti Egyetemre is szeretne jelentkezni

Forrás: Kunos Attila-archív

– Az, hogy a verseny közönségdíjasa lettem, számomra hatalmas dolog. El is sírtam magam, amikor kimondták a nevem, és abban a pillanatban azt éreztem, hogy nekem itt van a helyem – ecsetelte Virág, aki a közeljövőben mindenképpen a Színművészeti Egyetemre szeretne jelentkezni, de érdekli a műsorvezetés is. Tervei közt szerepel, hogy kipróbálja magát más szépségversenyeken, mivel az utóbbit is nagyon élvezte.

