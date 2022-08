A zenekar mindössze néhány éves fennállása óta a Heavy Brains számos sikert könyvelhet el. A cívisvárosi banda 2017-ben alakult, majd 2020-ban egy önálló, tíz dalt felvonultató lemezzel jelentkezett. Ezek egyikével, az „Emlékszel” című szerzeménnyel a következő évben bekerültek A Dal mezőnyébe, és még ugyanebben az esztendőben megnyerték a Fülesbagoly Tehetségkutató debreceni fordulóját. Idén ugyanitt harmadik helyezést értek el, illetve megkapták a legjobb énekesnek, valamint a legjobb dalszövegírónak járó különdíjat. Ezután jött a júliusi döntő a fővárosban, ahol végül a képzeletbeli dobogó második fokán végeztek.

Nyári szünetről szó sem lehetett, hiszen július 29-én már debütált is legújabb daluk, amely az „Egymás Holdjai” címet viseli. – Ez a dal mérföldkő a zenekar számára mind hangzásban, mind stílusban. Az eddigi könnyedebb, rockosabb első lemez után – bár ez a szám is magában hordozza a megszokott stílusjegyeket – éles váltás. Lassan épülős, de a végére kiteljesedik, és elszabadulnak az érzelmek. Érzelemvilága a hiány és a bizonytalanság körül mozog. Egymás Holdjai maradunk, azaz talán már/még nem lehetünk együtt, de keringünk egymás körül – árulták el a fiúk. Hozzátették, mivel ez a szerzemény nagy jelentőséggel bír a zenekar történetében, mindenképp szerették volna, hogy klip is készüljön hozzá. A forgatással kapcsolatban megjegyezték, komoly stábbal dolgoztak, és nagyon élvezték a munkálatokat. – A forgatókönyvet nem mi találtuk ki, de szinte pontosan megegyezett a saját ötleteinkkel, aminek nagyon örültünk. Nagyon szeretjük élőben játszani a dalt, úgy érezzük, a közönségre átragad a ránk jellemző érzelmi töltöttség, és azért tombolós rész is jutott bele – fűzték hozzá.

VTN

Fotó: Heavy Brains