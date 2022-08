Csaknem egy hónapja, hogy apa lett a közismert gasztroblogger, Sass Dani. Az elmúlt hetekben több fotót posztolt a közösségi oldalain, emiatt is gondoltuk, hogy nem leszünk tolakodóak, ha megkérdezzük: hogyan telnek a napok a kislánya, Lilkó érkezése óta?

Sass Dani úgy fogalmazott, hogy egy egészen új világba csöppentek, ahol még ők is csak kapkodják a fejüket. Egy semmihez nem fogható érzés és egyben feladat is, hogy gyermeküket nekik kell táplálniuk, ellátniuk, miközben erre előzetesen felkészülni nem egyszerű dolog.

– Sokat tanultunk már ennyi idő alatt is, igyekszünk mindenben a legjobbak lenni, de közben pontosan tudjuk azt is, hogy nem szabad foggal-körömmel ragaszkodni a szabályokhoz, sokszor a megérzésekre kell hagyatkoznunk. Számtalanszor nevetünk, sokszor elérzékenyülünk, és talán nem hangsúlyozzák eleget a várakozás alatt, hogy ez bizony minden szempontból egy embert próbáló feladat. De készek vagyunk rá! – hangsúlyozta.

Neki két fiútestvére van, ám mégis – vagy pont emiatt – lányos apukaként képzelte el magát, és szerencsére így is lett. Nagyon boldogok voltak, amikor megtudták, hogy kislányuk születik.

Megérett az apaságra

A gasztroblogger elmondta azt is, hogy a baba érkezése teljesen megváltoztatta a mindennapjaikat. Mint kiemelte, lehetett sejteni, hogy így lesz, ez mégis egy olyan elementáris változás, amelyet még akkor is fel kell dolgoznia, ha ez nyilvánvalóan a világ legszebb dolga.

– Egót félre, és arccal a feladat irányába. Mert ez még ezen a ponton az. De imádjuk! – hangsúlyozta. Korábban azt gondolta, hogy 30 éves korára édesapa lesz. – Kicsit csalódott is voltam, hogy ez nem így alakult, viszont most, 37 évesen, friss édesapaként azt érzem, nem baj, hogy az elmúlt 7 évben még volt lehetőségem önmagamra, a saját céljaimra fókuszálni. Most viszont már semmi más nem számít, csak az, hogy szuper apa legyek. Minden más sokadrangú. Az „érettség” azonban mindenkinél más. El tudom képzelni, hogy van, aki 25 évesen kész a feladatra (ismerek is ilyen házaspárt), de olyan is akad, aki 40 évesen is éretlen. Egy gyermek érkezése pontosan akkor tökéletes, amikor érkezik – fűzte hozzá.

Az újdonsült apuka kiemelte: viszonylag kicsi volt mindig is az alvásigénye, de most mégis azt érzi, így, csaknem egy hónap távlatából, hogy nagyon nehéz a 0–24-es ügyelet, nehezek az éjszakák.

– Bár sokkal nagyobb feladat Orsira hárul, még az is fárasztó, hogy én „csak” asszisztálok. Igyekszem az édesanyát mindenben tehermentesíteni, a kedvében járni, elvégezni azokat a feladatokat is, melyeket Lilkó előtt ő vállalt magára, és közben igyekszem a munkában is 100 százalékot nyújtani. Mindezek összehangolása a legnehezebb talán. Egy „átmulatott” éjszaka után a munkahelyen is alkotni, majd itthon a háztartást is menedzselni. Na, ez a bűvészet, de rajtam a cilinder! – fogalmazott.

