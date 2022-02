Amint korábban beszámoltunk, Sári Évi az Afrika keleti partjainál fekvő Zanzibár szigetén töltötte év eleji vakációját. Azon túl, hogy követőit megörvendeztette néhány szívdöglesztő, bikinis fotóval, hazatérvén alig győzött beszámolni a kalandjairól. A közösségi oldalán közzétett posztokból kiderül, hogy az énekesnő számára ez az utazás jóval többet jelentett, mint puszta nyaralás. Ottléte alatt a strandoláson és pihenésen túl megismerkedett a helyiekkel és magába szippantotta a sziget atmoszféráját. Mindeközben útitársaival ellátogattak egy helyi iszlám iskolába, ahová nem érkeztek üres kézzel: ajándékokkal lepték meg a gyerekeket és pénzadománnyal segítették az intézményt. – Érdekes tapasztalat volt... Egy táblán, krétával vezetik, hogy melyik gyerek, mikor volt jelen. Szerintem csodás, hogy nem hagyják elkallódni ezeket a gyerekeket, hanem kapnak oktatást, tanulnak angolul. Így kapnak egy kis esélyt – fűzte hozzá az erről szóló bejegyzésében.

Fotó: Facebook / Sári Évi

Talán sokan nem tudják, hogy Zanzibáron született a legendás dalszerző-énekes, Freddie Mercury. Sári Évi azonban nagyon is tisztában van vele, ezért ha már arra járt, tiszteletét tette a háznál, ahol 1946. szeptember 5-én napvilágot látott a Queen együttes feledhetetlen fronembere. – Freddie Mercury eredetileg Farrokh Bulsara néven született a zanzibári Stone Townban, párszi indiai szülők gyermekeként. Szülei, Bomi és Jer Bulsara, azért vándoroltak ki Zanzibárba, hogy apja pénztáros maradhasson a Brit Gyarmati Hivatalban. Mivel imádom Mercuryt és aki követi a munkáimat, az tudja, hogy játszom a We Will Rock You musicalben, így ez tényleg egy kötelező program volt! – osztotta meg rajongóival.