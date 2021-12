A Tv2 Dancing with the Stars sikerműsora résztvevőinek hajkoronáit hétről hétre debreceni fodrászok készítik. A műsor nagy sikernek örvend, többek között ezért is óriási elismerés a hajszobrászoknak, hogy idén is őket kérték fel a feladatra – fogalmazott a Naplónak Kompos Tamás mesterfodrász, a Hedge Hair szalonok tulajdonosa. Mint elmondta, hatalmas megtiszteltetésnek érzik, hogy a tavalyi évad után a 2021-ben színpadra lépő versenyzők, táncosok frizuráit ismét ők alkothatják. – Csapatunkból összesen csaknem húsz ügyes kéz dolgozik a műsorban. A forgatások már nyáron elkezdődtek, nem csak az adások napján van szükség a srácok kreativitására. Általában egy adott napon mindig tíz fodrásznak kell helytállni szombatonként, akik reggel 10 órától egészen éjfélig azon dolgoznak, hogy mindenki elégedett legyen a hajviseletével – fogalmazott.