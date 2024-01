Egész napos programok a Hagyományok Házában Egész napos szórakoztató és interaktív programot tart január 28-án, vasárnap a Hagyományok Háza Budapesten, a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja jegyében, a Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében. A nap folyamán több helyszínen, párhuzamosan zajlanak majd programok, amelyek között farsangi mesés komédia, gyerekkoncert, kézműves foglalkozások, szakmai előadások, filmbemutató egyaránt várja a népzene iránt érdeklődő közönséget – közölték. A programok Paár Julcsi Rókatánc című mesejátékának előadásával kezdődnek, de lesz tésztakészítés és nemezelés is. Bognár Szilvia Farsangi Titoktok gyerekkoncertjén népdalfeldolgozások és versmegzenésítések mellett farsangi mondókákkal, játékoKkal és dalokkal várja a közönséget. Bolyki Sára és Várallyay Petra, a folk fusion duó népzenei feldolgozásokat és saját darabokat adnak elő. A koncertek mellett szakmai előadások is várják az érdeklődőket, akik épületbejáráson fedezhetik fel a Budai Vigadó felújított épületét. Tari Dorottya előadást tart a Halmos Béla Programiroda küldetéséről, tevékenységéről és a jövőbeli tervekről. Árendás Péter prezentálásában a látogatók megismerhetik Halmos Béla Széchenyi-díjas magyar népzenész, népzenekutató, hegedűtanár legjelentősebb népzenei gyűjtéseit, számos fényképpel és hangfelvétellel illusztrálva. Szecsődi Barbara a Táncház Archívum múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, míg Dénes Zoltán levetíti a táncházakról szóló dokumentumfilm-sorozatának legfrissebb részét, az erdélyi táncházak kezdetéről, bemutatva a csíkszeredai táncházakat. A nap végén Halmos Béla-vándordíj 2023. évi nyertese, Dezsőházi Tamás ad koncertet tanítványaival és zenésztársaival, közreműködik a Bürkös Zenekar és a Flaska Banda - áll a közleményben.