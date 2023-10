Hogyan tartja kondiban magát?

Tíz éve volt egy infarktusom, azóta abbahagytam a dohányzást, odafigyelek az étkezésre is, és minden nap háromszor tornázok. Néha kimegyek itthon a kertbe, sétálgatok egy kicsit, ez is jót tesz. A hangomra is vigyázok. Próbáltunk a múlt héten, a napokban is fogunk. A sok koncert karbantartja a hangszálaimat, ez sokat számít.

Generációkon átívelő a sikere. Mi a közös pont a dalaiban, amelybe bárki bele tud kapaszkodni kortól függetlenül?

Például a jó a szövegek, másrészt nagyon fontos, hogy hiteles legyen valaki. Én úgy érzem, hogy az vagyok.

Nem adtam el magam soha, maradok az, aki voltam. A legfontosabb: embernek lenni, minden körülmények között.

Az arénás koncertre milyen repertoárral készül?

Azt nem árulhatom el. De az biztos, hogy a koncert gerincét a nagy számok adják majd, természetesen lesz Rossz vér, Kőbánya blues, Hatvan csapás. Ezek a dalok sosem maradhatnak ki. A többi legyen meglepetés.

