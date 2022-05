Az MZH Szabadtéri színpada az egyes rétegzsánerek előadóinak is lehetőséget ad koncertezésre, több jól ismert zenész és formáció mellett. A szabadtéri szezon ingyenes programkínálatában DJ-szettek, kezdőket is váró táncházak, filmvetítések, valamint családi programok is helyet kapnak - közölte hétfőn a Magyar Zene Háza.

A keddi nyitókoncerten a folkzenét és a jazzt a francia sanzonvilággal keresztező Ephemere lép fel.

Május-júniusban zajlik a házban a Városkapu: Debrecen elnevezésű sorozat, amelynek keretében a hajdúsági város zenei élete mutatkozik be, nemcsak beltéri koncerteken, hanem szabadtéri programokon keresztül is.

Május 19-től várja a látogatókat az intézmény táncháza, majd 24-én a dj-estek is beindulnak, először DJ Gandharva eklektikus szettjével. A hónap végén a családi programok egy része kiköltözik: először a Makám gyereknapi koncertje szól a kisebbeknek, Kimegyek holnap az állatkertbe címmel.

Júniusban a házban zajló Intermezzo Fesztivál MOME X MZH is megmutatkozik a szabadtéri helyszínen, majd július-augusztusban és szeptember első felében tovább szélesedik a kínálat filmvetítésekkel, némafilmekhez társított klasszikus és kortárs zenei produkciókkal, szombatonként szabadtéri családi programokkal és rengeteg további koncerttel és dj-szettel - közölte az MZH.

Kedden nyit a Szabadtéri színpad lelátója mögött található kerthelyiség, a ZeneKert is, ahonnan szintén élvezhetők lesznek a szabadtéri színpad koncertjei, előadásai

- áll a közleményben.

Borítókép: esti kivilágításban a Liget Budapest Projekt keretében épült Magyar Zene Háza a Városligetben (MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)