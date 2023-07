Többen is rosszul lettek a hétvégén Balatonalmádi egyik szórakozóhelyén, miután belekortyoltak az italukba. Mint kiderült, a vendégeket randidroggal kábították el. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőt, a kocsmáros pedig óvatosságra inti a bulizókat - írja az Index.

A rendőrség időről-időre felhívja a figyelmet a randidrogos támadások veszélyeire, a tavasszal Budapesten őrizetbe vettek egy kábítószer-kereskedő párost, akik ötliternyi GBL-t, más néven Ginát árultak.

Mint kiderült, most a Balatonon történt randidrogos támadás: a balatoni Picuri Kocsma üzemeltetője a Facebookon számolt be arról, hogy a hétvégén arra lett figyelmes, hogy több vendége is rosszul lett, viszonylag rövid idő alatt. Mint írta, az érintettekhez mentőt kellett hívni. Hamar kiderült, hogy a rosszullétek oka a kábítószer.

„A hétvégén több randidrogos támadás volt nálunk, és bár szerencsére nem történt komolyabb katasztrófa, könnyen lehetett volna tragédia is” – írta. Hozzátette: a térfigyelő kamera segítségével azonosították az elkövetőt, akit a hatóságok már nagy erővel keresnek.

A kocsmáros az egység közösségi oldalán arra hívta fel a bulizók figyelmét, hogy az italukat soha ne hagyják őrizetlenül. Hozzátette: a drogos támadások megelőzése érdekében egy szokatlan intézkedést tesznek.

A Picuri Kocsma személyzete mostantól minden felügyelet nélkül hagyott italt kiborít, hogy elkerüljük a hasonló eseteket. Kérünk titeket, ne hagyjátok az asztalokon az italokat, ha a társaságotokból mindenki elmegy onnan, és legyetek megértők ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, mert ezt a lépést kizárólag mindannyiunk biztonsága érdekében tesszük meg

– írta. Végül azt is hozzáfűzte: közhely ugyan, de fontos tanács, hogy idegenektől senki ne fogadjon el italt.