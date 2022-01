A minőségi munkaerő hiánya a juhtenyésztés minden területén érvényes Horn Péter, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség elnöke szerint is. – Képzettségben és technológiában is nagy az ágazat lemaradása nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is – mondta. – További probléma, hogy nagyon sok az olyan rét és legelő, amelyet nem kellően hasznosítanak az állattenyésztésben, és ezeket a területeket a vadállatok, például az aranysakál visszahódítják – jegyezte meg Horn Péter. – Az elvadult réten aztán a madár- és a rovarvilág is pusztulni kezd.